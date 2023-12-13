مسقط : حصلت بوابة المعرفة الدولية ، على الإعتماد الأكاديمي كعضو معتمد في ( COBIS / BSO) ) مجلس المدارس البريطانية في الشرق الأوسط، ومجلس المدارس البريطانية عبر البحار ؛ وذلك من خلال تصنيف شامل للمدرسة كعضو معتمد تم فيه منح المدرسة هذا المركز المرموق من قبل لجنة العضوية والاعتماد في مجلس المدارس البريطانية في الشرق الأوسط ، مع الموافقة النهائية . كما أن مدرسة بوابة المعرفة الدولية واحدة من المدرستين الوحيدتين اللتين حصلتا على اعتماد مجلس المدارس البريطانية في الشرق الأوسط ، ومجلس المدارس البريطانية عبر البحار في سلطنة عمان.

يعد هذا الإنجاز المتميز بمثابة شهادة على التزام المدرسة بالحفاظ على معايير تعليمية عالية وضمان تجربة تعليمية استثنائية لطلابها. باعتبارها عضوًا معتمدًا في مجلس المدارس البريطانية في الشرق الأوسط ، ومجلس المدارس البريطانية عبر البحار ، تنضم مدرسة بوابة المعرفة الدولية من خلال هذا الإعتماد إلى مجموعة نخبة من المدارس الدولية الملتزمة بتوفير أعلى مستويات الجودة في التعليم.وهذا الاعتماد لا يؤكد التزام المدرسة بالتميز فحسب، بل يعزز أيضًا مكانتها العالمية كمركز للتميز الأكاديمي. ومدة الإعتماد الأكاديمي خمس سنوات من تاريخ الفحص. ومن المقرر أن يتم تجديد الاعتماد ألأكاديمي القادم للمدرسة في شهر مايو 2028م ، مما يدل على التزام ب المدرسة بمواصلة التقدم، والالتزام بأعلى المعايير في التعليم.

صرحت الفاضلة ليز ستانلي، المديرة التنفيذية لمدرسة بوابة المعرفة الدولية ب "يسعدنا أن نشارك أخبار حصول مدرسة بوابة المعرفة الدولية على حالة عضو معتمد في " مجلس المدارس البريطانية في الشرق الأوسط ، ومجلس المدارس البريطانية عبر البحار " ، حيث يؤكد هذا الاعتراف من جديد التزامنا بتوفير مستوى تعليمي معترف به عالميًا يعد طلابنا للنجاح في مساعيهم الأكاديمية والشخصية."

ولقد تضمنت عملية الاعتماد الأكاديمي تقييمًا شاملاً لمختلف جوانب المدرسة، بما في ذلك جوانب العليم والتعلم والقيادة والإدارة ورفاهية الطلاب والأمن والأمان.

إن نجاح مدرسة بوابة المعرفة الدولية في تلبية وتجاوز المعايير الصارمة يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة مكرسة للتميز في التعليم.

و تعرب مدرسة بوابة المعرفة الدولية عن امتنانها لمجلس المدارس البريطانية في الشرق الأوسط ( COBIS ) ؛ لدعمها خلال عملية الاعتماد الأكاديمي ، وتتطلع إلى الاستفادة من هذا الإنجاز لتعزيز التجربة التعليمية لطلابها.

مدرسة بوابة المعرفة الدولية

إن مدرسة بوابة المعرفة الدولية (KGIS) ) مدرسة متميزة تقدم تعليمًا عالي الجودة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الجامعية. و تقع المدرسة في منطقة الحيل الجنوبية ، أحد أكثر أحياء مدينة مسقط حيوية ونموًا، وتتمثل مهمة المدرسة في خلق بيئة تعليمية خلاقة وآمنة واستثنائية - حيث يتم تشجيع وتقدير الخيال والمساهمة الفريدة لكل طالب. و تؤمن المدرسة بضرورة تزويد طلابها بالثقة والمهارات اللازمة للإيمان بأنهم قادرون على التميز، وهذا بالتأكيد ما يواصلون تحقيقه. كما أن لدى المدرسة إيمان راسخ بالإمكانات غير المحدودة لكل طالب ، وهو ما ينعكس في التزامها الثابت بتأمين نتائج متميزة لكل طالب. كل ذلك يقع ضمن ثقافة وروح تعزز الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والتعاون والتسامح وتسترشد برعاية رعوية عالية الجودة.

كما أن مدرسة بوابة المعرفة العالمية تركز بشكل خاص على دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية ويضمن فريقها الرائع من الموظفين المتفانين أن يكون التعلم والتعليم المبتكر في صميم جدول أعمال المدرسة. و يعمل منهجها المصمم بعناية على تطوير الطلاب من مرحلة رياض الأطفال بسلاسة، من خلال نهج ثنائي اللغة معزز يعتمد على منهج كامبريدج الدولي (الذي تم مقارنته بالمنهج الوطني لإنجلترا)، إلى مسارات التأهيل الشخصية بما في ذلك برنامج الشهادة الثانوية البريطانية ( IGCSE ) أو المستوى المتقدم (A Level ) ، وبرنامج (GED ) العماني ثنائي اللغة (دبلوم التعليم العام). . و يمكن رؤية نجاح مدرسة بوابة المعرفة الدولية بشكل أفضل في إنجازات طلابها الذين لديهم دوافع أكاديمية وشغف ليكونوا مواطنين عالميين نشطين.

تفتخر مدرسة بوابة المعرفة الدوليةKGIS) ) بكونها واحدة من مدارس مجموعة إنسبايرد التعليمية العالمية الرائدة ، والتي تضم مجموعة من المدارس المتميزة التي تقوم بتعليم ما يقارب من ( 85000 ) طالب في 111 من أفضل المدارس في العالم، عبر 6 قارات. و تفتخر مدرسة بوابة المعرفة الدوليةKGIS) ) بكونها واحدة من مدارس مجموعة إنسبايرد التعليمية العالمية العالمية من الفرص العالمية التي لا مثيل لها والتي تأتي مع الالتحاق بمدارس إنسبايرد - بما في ذلك التعلم مع معلمي المواد ذوي الخبرة والريادة عالميًا، الذين يتم اختيارهم بعناية لتقديم تعليم عالمي المستوى، وأفضل الممارسات المشتركة التي تم تطويرها عبر مجموعة المدارس المتميزة العالمية التابعة لشركة إنسبايرد ، ويتم ربط الطلاب بطلاب مدارس إنسبايرد في جميع أنحاء العالم - بدءًا من ضمان المقعد الدراسي في أي من مدارس مجموعة إنسبايرد الداخلية المتميزة، إلى المعسكرات الصيفية العالمية الاستثنائية، إلى التبادلات الدولية التي تغير الحياة .

و لقد ثبت أن نهج الركائز الثلاث لـ Iمدارس مجموعة إنسبايرد في الفلسفة التعليمية، والذي يركز بشكل متساوٍ على التميز الأكاديمي والفنون الأدائية والإبداعية والرياضة، يوفر تعليمًا شاملاً على مستوى عالمي، حيث يلتحق أكثر من 90% من خريجي مدارس إنسبايرد بالجامعات التي يختارونها أولاً، ويلتحق الخريجون بجامعات رائدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جامعة هارفارد، وجامعة أكسفورد، وجامعة كامبريدج، وكلية لندن الجامعية.

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