​​​​​​الدوحة – قطر: أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن إطلاق ميزة "رأس المال الجريء" عبر منصتها الرقمية "بوابة استثمر قطر"، بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار، بهدف تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى مصادر التمويل والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، بما يدعم نموها ويسهم في توسيع نطاق أعمالها.

ويأتي إطلاق هذه الميزة دعمًا لجهود دولة قطر المتواصلة لتعزيز منظومة الشركات الناشئة والابتكار، وترسيخ مكانتها كمركز رائد لريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا والقطاعات المستقبلية.

وتوفّر الميزة الجديدة، المتاحة لجميع أعضاء "بوابة استثمر قطر"، منصة موّحدة ومبسّطة تتيح للشركات الناشئة استكشاف فرص التمويل من صناديق رأس المال الجريء والتقدّم إليها بسهولة، والاطلاع على القطاعات الاستثمارية المستهدفة، ومعايير الأهلية الخاصة بالصناديق المشاركة، التي يحظى عدد منها بدعم جهاز قطر للاستثمار ضمن برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار البالغة قيمته 3 مليارات دولار أمريكي. وتتيح الميزة أيضًا الوصول إلى مجموعة من برامج الدعم والخدمات ذات القيمة المضافة، وتمكّن الشركات الناشئة من تقديم عروضها الاستثمارية مباشرةً إلى مديري الصناديق، بما يعزز فرص حصولها على فرص التمويل اللازم لنمو وتوسع أعمالها.

ومن خلال توفير هذه الموارد والخدمات في منصة متكاملة، تعزّز البوابة الكفاءة والشفافية في رحلة البحث عن التمويل، وتيسّر الوصول إليه. وتجسد هذه المبادرة التزام وكالة ترويج الاستثمار بدعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة، عبر ربط روّاد الأعمال مباشرةً بشبكة مختارة من صناديق رأس المال الجريء.

وتضم الميزة في المرحلة الأولى شبكة متنامية من الشركاء الداعمين لمنظومة ريادة الأعمال، من أبرزها صندوق تمويل المشاريع التقنية التابع لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من صناديق رأس المال الجريء المدعومة من جهاز قطر للاستثمار، ومن بينها: "أي-تيبيكال فينتشرز"، و"بي كابيتال"، و"بلدرز في سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، و"ديرفيلد"، و"ذا يوتبيا ستديو"، و"فاوندرز سيركل كابيتال"، و"غرايكروفت"، و"هيومن كابيتال"، و"أيون باسيفيك"، و"ليبرتي سيتي فنتشرز"، و"راسمال فتشرز"، و"شروق"، و"سبيد إنفست"، وذا راديكال فند".

وفي تعليق على إطلاق الميزة الجديدة، قال الدكتور حمد راشد النعيمي، المدير التنفيذي للاستراتيجية بوكالة ترويج الاستثمار: "تمثّل ميزة تمويل رأس المال الجريء خطوة استراتيجية مهمة تندرج ضمن جهودنا المتواصلة لبناء منظومة متكاملة تدعم روّاد الأعمال في مختلف مراحل نمو أعمالهم. وتنسجم هذه المبادرة مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتنويع، إذ تشكل أداة عملية لتحقيق هذه الأهداف. ومن خلال تعاوننا مع برنامج الصندوق القابض التابع لجهاز قطر للاستثمار، نعمل على تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل، وإلى شبكات العلاقات والخبرات والموارد التي تحتاجها للنمو والتوسّع والمنافسة على المستوى العالمي."

ومن جانبها، قالت السيدة هيا الغانم، مدير إدارة الصناديق القطرية بجهاز قطر للاستثمار: "في ظل النمو المتواصل لمنظومة رأس المال الجريء في دولة قطر، تسهم هذه الميزة في توفير منصة موحدة تمنح روّاد الأعمال رؤية أوضح للفرص الاستثمارية، وتُيسّر تواصلهم مع مديري الصناديق. وتتوافق هذه المبادرة مع جهودنا المشتركة الرامية إلى تعزيز مكانة قطر مركزًا إقليميًا رائدًا للابتكار وريادة الأعمال."

وتدعو وكالة ترويج الاستثمار الشركات الناشئة الراغبة في الحصول على تمويل من صناديق رأس المال الجريء، إلى زيارة "بوابة استثمر قطر"، واستكشاف ميزة تمويل رأس المال الجريء الجديدة، والاطلاع على الصناديق المشاركة المدعومة من جهاز قطر للاستثمار، والتعرّف على توجّهاتها الاستثمارية، ومعايير الأهلية الخاصة بها، وتقديم عروضها الاستثمارية مباشرة إلى مديري الصناديق.

للتسجيل أو لمعرفة المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://gateway.invest.qa/

نُبذة عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر

تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

تُعد الوكالــة الجهة الشـاملة لحلـول الاسـتثمار في دولـة قطـر حيث تربط المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والترخيص. وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والتأسيس، وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل، من خلال توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواق القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل الاستثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم.

للمزيد من المعلومات حول وكالة ترويج الاستثمار، يُرجى زيارة: www.invest.qa

نُبذة عن جهاز قطر للاستثمار

جهاز قطر للاستثمار هو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. تأسس الجهاز عام 2005 لاستثمار وإدارة الأموال الاحتياطية للدولة، ويعد من بين أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطاً على مستوى العالم. ويستثمر الجهاز في مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق ويشترك مع المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم لبناء محفظة استثمارية عالمية ومتنوعة ذات نظرة مستقبلية طويلة الأجل يمكنها تحقيق عوائد مستدامة والمساهمة في ازدهار دولة قطر.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.qia.qa/

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