من خلال دعمها المستمر للصادرات والواردات وخدمات الشحن للفعاليات والمبادرات الكبرى في قطر وخارجها، تحتفل الشركة بإنجازاتها المثمرة خلال 2021 والربع الأول من 2022

الدوحة: احتفلت مؤخرًا شركة بن يوسف للشحن، الشريك اللوجستي الأكثر ثقة في قطر، بمجموعة من الإنجازات والمبادرات الاستثنائية، التي تمكنت الشركة من تحقيقها خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022. بدءاً من إنجاز مشاريع التوريد الرئيسية في قطر وخارجها، وصولاً إلى النمو المطرد وتحقيق النجاح بما يتوافق مع استراتيجية الشركة، وكفاءة عملياتها اللوجستية، أثبتت بن يوسف للشحن بجدارة عن ريادتها الصناعة والمرونة في إدارة الخدمات والعمليات اللوجستية التي تكللت جميعها بنجاح كبير.

من بين مجموعة واسعة من الجهود والمبادرات البارزة، حرصت بن يوسف دوماً على أن تكون الشريك الداعم للعديد من الفعاليات الكبرى في دولة قطر عبر تسهيل عمليات الاستيراد وإعادة التصدير لشحنات بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس، وبطولة قطر العالمية المفتوحة للجولف في نسختها الخامسة والثلاثين والتي نظمها ملعب نادي الدوحة عام 2021، إلى جانب شحنات الألعاب النارية لاحتفالات اليوم الوطني لدولة قطر 2021، ومهرجان قطر الدولي للأغذية.

كما دعمت بن يوسف حركة النقل والشحن المحلي لعدد من البضائع مثل شحن وحدات توليد كهرباء مؤقتة ووحدات تكييف للمواقع الرسمية لبطولة كاس العرب 2021 في نسختها العاشرة. قامت مجموعة بن يوسف أيضاً بدعم عمليات الشحن المحلية للفعاليات الحية لعرض "هوت ويلز مونستر تركس"، الذي أقيم في صالة لوسيل في قطر.

بفضل تميز شركة بن يوسف للشحن في الخدمات اللوجستية، كانت الشركة أيضًا بمثابة الوكيل الرسمي للشحن لعدد من الفعاليات الرئيسية التي نظمها الاتحاد القطري للفروسية في الدولة، بما في ذلك السباق السنوي الثالث والعشرون للخيل العربية الاصيلة، ومهرجان كتارا الدولي للخيل العربية 2022، ومهرجان سيف سمو الأمير الدولي للفروسية الذي أقيم في فبراير 2022.

تعاونت شركة بن يوسف للشحن أيضًا مع الجهات الحكومية لتعزيز جهودها في مكافحة جائحة كورونا حيث قامت باستيراد وحدات التبريد والمولدات الكهربائية، وغيرها من الملحقات لمركز قطر للتطعيمات المخصص لقطاع الأعمال والصناعة، أحد أكبر مراكز التطعيم في العالم، والذي يقع بالقرب من المدينة الآسيويّة في منطقة "مسيمير".

لعب فريق النقل بالشركة أيضًا دورًا أساسيًا في نقل البضائع عبر الحدود بموجب اتفاقية النقل البري الدولي "TIR"، حيث ساهم بتحسين الاتصال بين الحدود وتقديم خدمات لوجستية عالية الجودة بتكاليف أقل للعملاء.

كونها المزود الرسمي للخدمات اللوجستية لجناح قطر في معرض إكسبو 2020 في الإمارات العربية المتحدة، أثبتت بن يوسف للشحن كفاءتها العالية في إدارة العمليات بسلالسة ونجاح مما ساهم في تأهيلها لتولي تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مؤسسة “ساماريتان بِيرس” الخيرية للمساعدات الإنسانية. من خلال مكتبها في العراق، تمكنت الشركة من تقديم المساعدات لللاجئين الأفغان بالتنسيق مع القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر.

مع أكثر من 35 عامًا من الخبرة والريادة في تقديم التميز التشغيلي لصناعة الشحن، تلتزم شركة بن يوسف للشحن بخدمة البلاد من خلال مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية المتكاملة عبر شبكتها العالمية ذات الخبرة الواسعة في أكثر من 180 دولة من أجل دعم جهود دولة قطر في استعدادها لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية في 2022.

لمزيد من المعلومات، زوروا موقع https://www.binyousefcargo.com/

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شركة بن يوسف للشحن في قطر

تأسست شركة بن يوسف للشحن في الدوحة، قطر عام 1985، وهي مزود خدمات لوجستية عالمية (3PL)، تعمل على تمكين الشركات وتعزيز النمو في الشرق الأوسط وحول العالم، من خلال تقديم حلول رائدة في صناعة الشحن، من خلال شبكة وكلاء قوية لأكثر من 35 عامًا.

في بن يوسف للشحن، نعتقد أن عملائنا هم أصولنا الأكثر قيمة، وأن نجاحنا يتحدد من خلال جودة وتنوع الخدمات التي نقدمها، بالإضافة إلى مستوى رضا عملائنا.

نتعامل مع عملائنا كشركاء، من خلال الاستماع لهم وفهم احتياجاتهم، والوفاء بالتزامنا بالتميز، مع توفير مجموعة متنوعة من الخدمات عالية المتسوى.

كل مشروع لدينا يحظى بأقصى قدر من الاهتمام والتفاني مهما كان حجمه، نحن ملتزمون بتقديم لشركائنا السلاسة والموثوقية والتخصيص والمرونة التي يرغبون فيها فيما يتعلق بخدماتنا اللوجستية.