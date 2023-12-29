محمد بن غاطي : نجح القطاع العقاري في الإمارات في تحقيق نقلات نوعية واستثنائية مما ساهم في ترسيخ مكانته كمركز عالمي رائد للأسواق العقارية وذلك بفضل جهود دولة الإمارات النمو المتزايد من المستثمرين الأجانب على طلب العقارات في السوق الإماراتي المزدهر بالفرص الواعدة .

بن غاطي تنتهي من مشروع بن غاطي هايتس وذلك يأتي ضمن خطة الشركة للانتهاء من عدد من مشاريعها في قرية جميرا الدائرية خلال ١٢ شهر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بن غاطي للتطوير، الشركة الرائدة في مجال العقارات في دبي وإحدى شركات التطوير العقاري الأكثر حيوية وشعبية في الإمارات العربية المتحدة، عن الانتهاء من مشروع "بن غاطي هايتس ; الذي يضم 365 وحدات سكنية في منطقة قرية جميرا الدائرية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير المهندس محمد بن غاطي، إن الشركة تواصل ريادتها في سوق دبي العقاري من خلال مساهمتها في إنعاش القطاع العقاري في الدولة واستقطاب المستثمرين العرب والأجانب لجميع الفئات العقارية.

يحتوي المشروع على شقق فاخرة بطابع عصري وفريد ومجهزة بأحدث التقنيات الحديثة. تتكون الشقق من غرفة إلى ثلاث غرف نوم مع صالة، ويضم هذا المشروع جميع أنواع المرافق وسبل الراحة لساكنيه، ليحصلوا على تجربة متميزة وممتعة؛ فهو يحتوي على (حوض سباحة للكبار والأطفال ومساحات خضراء، مرافق لوقوف السيارات وصالة رياضية مجهزة بالكامل).

يقع المشروع في قلب دبي الجديدة، وتحديداً في قرية جميرا الدائرية تتميز بقربها من العديد من الوجهات السياحية في مدينة دبي مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين والملاك في ظل ما توفره من بيئة حاضنة للاستثمار والعيش، تتميز أيضاً المنطقة بموقعها الاستراتيجي المتميز كإحدى أهم المناطق الحيوية في دبي.

توفر المنطقة مجتمع امن وصديق للعائلات ومن أفضل المناطق التي توفر عوائد استثمارية جذابة للمستثمرين ويلعب موقعها الاستراتيجي أحد أهم الأسباب في ذلك حيث تقع في قلب دبي الجديدة على شارع الخيل من جهة، وشارع محمد بن زايد من جهة أخرى، إضافة إلى مداخلها الجديدة على شارع حصة، وسط مساحات خضراء ممتدة ومجموعة كبيرة من المرافق والخدمات.

وأكد محمد بن غاطي، نجح القطاع العقاري في الإمارات في تحقيق نقلات نوعية واستثنائية مما ساهم في ترسيخ مكانته كمركز عالمي رائد للأسواق العقارية وذلك بفضل جهود دولة الإمارات النمو المتزايد من المستثمرين الأجانب على طلب العقارات في السوق الإماراتي المزدهر بالفرص الواعدة.

يعود انتعاش السوق العقاري إلى عدة عوامل ومنها إجراءات القيادة الرشيدة والتي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المزيد من الكفاءات المهنية التي بدورها اثرت تأثيراً ايجابياً على أداء سوق العقارات في الدولة.

وأشار محمد بن غاطي، إلى أن الشركة تقدم الكثير من فرص الاستثمار الجذابة في المنطقة حيث ان الشركة قامت بطرح أكثر من 20 مشروع في منطقة قرية جميرا الدائرية في اقل من ثلاث سنوات، تم الانتهاء العديد منها واليوم مشروع بن غاطي هايتس يضاف لإنجازات بن غاطي.

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نبذة عن "بن غاطي للتطوير":

وشركة "بن غاطي" للتطوير هي شركة تطوير عقاري حائزة على عدة جوائز في دبي ويرأسها الرئيس التنفيذي ورئيس الهندسة المعمارية محمد بن غاطي. تقدم الشركة الديناميكية خصائص مميزة مع تصاميم معمارية راقية، ومواد عالمية المستوى، ووسائل الراحة التي لا تضاهى في أسلوب الحياة. تسعى العلامة التجارية التي تم تمكينها من خلال الخبرة التجارية إلى إعادة تعريف المعايير في هذه الصناعة من خلال تقديم مشاريع ذات جودة عالية.

وتعمل الشركة حالياً في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، وواحة دبي للسيليكون، والجداف، وقرية جميرا الدائرية وتمتلك الشركة خططاً جريئة للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.