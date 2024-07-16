دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت بن غاطي الشركة الرائدة للتطوير العقاري، عن الانتهاء المبكر من مشروع بن غاطي كورنر، وذلك بعد استكمال مشروع بن غاطي إميرالد الذي تم تنفيذه مؤخرًا. وأقيمت مراسم قص الشريط بمناسبة الانتهاء المبكر للمشروعين بحضور رئيس مجلس الإدارة، محمد بن غاطي.

حقق المشروع نجاحًا هائلًا عند بيعه بعد وقت قصير من إعلان إطلاقه واكتماله قبل الموعد المحدد للتسليم. ويرجع هذا الإنجاز إلى توفير مرافق التصنيع المتطورة في بن غاطي والتي تمنح المطور التحكم الكامل في تحديد المواد المستخدمة وتنفيذ عمليات البناء، إلى جانب ضمان الجودة والحرفية التي تحقق سرعة تسليم المشروعات قبل موعدها.

وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن غاطي: "إن سرعة الانتهاء من مشروع بن غاطي كورنر بعد فترة وجيزة من إنجاز مشروع بن غاطي إميرالد يؤكد على التزامنا بتسليم منازل تتسم بالرقي والجودة العالية وأيضًا تفاني فريقنا لتلبية متطلبات السوق وحرصنا الدائم في بن غاطي على تجاوز التوقعات".

ويتمتع مشروع بن غاطي إميرالد بتصميم مبتكر وتقنيات هندسية تعكس الهوية البصرية لشركة بن غاطي. ويضم المشروع مجموعة كبيرة من وسائل الراحة التي تشمل مسابح للأطفال والكبار، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، ومناطق خضراء، تمنح جميعها الملاك تجربة معيشية متكاملة. وتقدم بن غاطي إميرالد مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تبدأ من غرفة وصالة إلى ثلاثة غرف وصالة، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للمحلات التجارية والمكاتب. ويضم المشروع 281 وحدة سكنية و38 وحدة للمكاتب و9 محلات تجارية موزعة على 26 طابقًا.

يجسد مشروع بن غاطي كورنر الانسجام بين جماليات التصميم والخدمات الوظيفية المخصصة. ويتكون المشروع من 715 وحدة سكنية، تقدم مجموعة متنوعة من المساحات التي تشمل غرفة وصالة، وغرفتين وصالة، بالإضافة إلى 12 محلًا تجاريًا موزعة على 36 طابقًا. ويوفر المشروع أيضًا مجموعة حصرية من وسائل الراحة بما في ذلك مسابح للأطفال والكبار، بالإضافة إلى صالات اللياقة البدنية.

يقع المشروعان في منطقة قرية جميرا الدائرية النابضة بالحياة، ليستمتع المقيمون بمزيج مثالي من الهدوء والطرق الميسرة للوصول بسهولة إلى المواقع. ويوفر الموقع الاستراتيجي للمشاريع أيضًا سهولة الوصول إلى المناطق الحيوية في دبي، مما يجعلها فرصة استثمار جذابة توفر عوائد فورية ومربحة للمهتمين من المستثمرين.

ويدعم سجل بن غاطي الحافل بالإنجاز المبكر للمشاريع البارزة هوية العلامة التجارية للشركة. ولذلك ساهمت إنجازاتها في حصولها على التكريم من قبل دائرة الأراضي والأملاك في حكومة دبي، وتلقيها العديد من الجوائز الفخرية لإطلاق المشاريع وتسليمها في وقت مبكر. ويعزز الانتهاء المبكر من مشروع بن غاطي إميرالد وبن غاطي كورنر على مكانة المطور كشركة رائدة في السوق العقاري.

نبذة عن "بن غاطي للتطوير":

شركة "بن غاطي" للتطوير هي شركة تطوير عقاري حائزة على عدة جوائز في دبي ويرأسها رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الهندسة المعمارية محمد بن غاطي. تقدم الشركة الديناميكية خصائص مميزة مع تصاميم معمارية راقية، ومواد عالمية المستوى، ووسائل الراحة التي لا تضاهى في أسلوب الحياة. تسعى العلامة التجارية التي تم تمكينها من خلال الخبرة التجارية إلى إعادة تعريف المعايير في هذه الصناعة من خلال تقديم مشاريع ذات جودة عالية.

وتعمل الشركة حاليًا في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، والجداف، وقرية جميرا الدائرية، وواحة دبي للسيليكون مجمع دبي للعلوم، دبي لاند ريسيدنسز، وليوان. تمتلك الشركة خططًا جريئة للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.

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