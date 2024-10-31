دبي، الإمارات العربية المتحدة، في خطوة جديدة تعزز مكانتها في سوق العقارات الفاخرة بدبي، أطلقت شركة "بن غاطي" للتطوير العقاري مشروع "بن غاطي سكاي رايز"، الأيقونة الجديدة في منطقة الخليج التجاري في دبي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة بالقرب من برج خليفة والقناة المائية.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار رؤية "بن غاطي" لمضاعفة محفظة مشروعاتها إلى أكثر من 100 مليار درهم خلال الـ 18 شهرًا القادمة، حيث يُعد المشروع تحفة معمارية تضم 3,333 وحدة سكنية مصممة بأسلوب عصري.

وفي تعليق له على المشروع، قال المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة "بن غاطي": يمثل مشروع "بن غاطي سكاي رايز" خطوة جديدة نحو تعزيز التميز في تقديم تجارب سكنية فريدة من نوعها، ونسعى دومًا لتجاوز التوقعات وابتكار مساحات معيشية تجمع بين الفخامة والابتكار، بما يُجسد رؤيتنا في إحداث تأثير نوعي في سوق العقارات بدبي ومضاعفة حجم محفظتنا العقارية الى 100 مليار درهم خلال الـ 18 شهرًا القادمة."

تصميم استثنائي وموقع متميز

يتميز "بن غاطي سكاي رايز" بموقعه الفريد في قلب الخليج التجاري، على بُعد دقائق قليلة من برج خليفة ودبي مول، ما يتيح للسكان الاستفادة من سهولة الوصول إلى المعالم البارزة والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية في المدينة، ويتسم المشروع بتصميم معماري فريد، مع أكثر من 15 مرفقًا راقيًا تشمل مسابح، ونوادي رياضية، ومنتجعات صحية، لضمان تجربة سكنية فاخرة متكاملة تُلبي تطلعات الباحثين عن الرفاهية بالسكن او الاستثمار.

رؤية مبتكرة تربط الماضي بالمستقبل

تواصل "بن غاطي" تعزيز مكانتها الرائدة من خلال مشاريعها التي تمزج بين الأصالة والحداثة، مُقدّمة تصاميم معمارية مُبتكرة ويُجسّد المشروع الجديد هذه الفلسفة بامتياز، حيث يؤكد رؤية الشركة في تقديم مشاريع عقارية فريدة ترفع من مستوى الحياة السكنية الفاخرة في دبي، وتضع معايير جديدة للرفاهية والابتكار في السوق العقاري العالمي.

نبذة عن "بن غاطي للتطوير"

تُعد شركة "بن غاطي" للتطوير العقاري علامة إماراتية مرموقة في مجال التطوير العقاري، وتشغل مكانة رائدة بفضل محفظتها التي تتجاوز 70 مشروعًا بقيمة تفوق 40 مليار درهم إماراتي. يقود الشركة المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، الذي يسعى من خلال رؤيته المبتكرة إلى تقديم مشاريع فاخرة تعكس ذوقًا فنيًا متقنًا ومعايير عالية في التصميم والجودة.

وقد نجحت "بن غاطي" في تسليم أكثر من 15,000 وحدة سكنية حتى عام 2024، مع تحقيق إنجازات بارزة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مثل بوغاتي ومرسيدس-بنز وجاكوب آند كو. وتستمر الشركة في توسيع محفظتها العقارية لتلبية تطلعات السوق المتزايدة، مع التركيز على تقديم مشاريع سكنية ترتقي بمستوى الفخامة في دبي.

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