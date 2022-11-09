الشركة الإماراتية وعلامة الساعات العالمية تخططان لتصميم تحفة معمارية جديدة بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركتا بن غاطي للتطوير العقاري ومقرها دبي، وعلامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية الشهيرة "جاكوب آند كو"، عن تعاونهما لتطوير مشروع ناطحة سحاب فائقة الفخامة في إمارة دبي تحت اسم "برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز" يطمحان من خلاله إلى تسجيل رقم قياسي لأطول مبنى سكني في العالم.

ويأتي تعاون العلامتان التجاريتان العالميتان الأول من نوعه بهدف دمج تراثهما الغني وخبرتهما الاستثنائية في القطاع العقاري وقطاع صناعة الساعات.

وستقام الفعالية الكبرى التي ستشهد إزاحة الستار عن برج "بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز" في السادس عشر من نوفمبر 2022، في كوكاكولا آرينا في منطقة سيتي ووك بإمارة دبي، والتي تعد أكبر صالة مغطاة متعددة الأغراض في الشرق الأوسط.

يضع "برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز"، معيارا جديدا للعقارات رفيعة المستوى بوصفه برجا شاهق الارتفاع، حيث تمثل ناطحة السحاب الفريدة من نوعها بداية حقبة جديدة من أسلوب المعيشة الفخمة، وتهدف إلى تحقيق رقم قياسي بوصفها أحد أطول المباني السكنية في العالم، وتقف شامخة بفخامة في قلب الخليج التجاري وهي المنطقة المالية الأكثر شهرة في دبي.

يضم التصميم المقترح أكثر من 100 طابق مكون من وحدات سكنية فخمة تتراوح بين غرفتين وثلاث غرف نوم.

وتتميز هذه الجوهرة المعمارية الشاهقة بتصميمات فريدة من نوعها موقعة ومصممة بشكل مشترك على الطراز المميز لعلامة صناعة الساعات والمجوهرات "جاكوب آند كو" والمطور الرائد في دبي بن غاطي.

ويوفر برج "بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز" طوابق متعددة مخصصة لمرافق الراحة مثل مسبح مفتوح والمعروف بمسبح الـ "إنفنتي" بإطلالة كاملة على أفق دبي، ومنتج صحي فاخر، وصالة للألعاب الرياضية. كما يضم البرج المتكامل فريق كونسيرج مخصصا يقدم خدمات تجارية حسب الطلب مثل الرعاية النهارية والحارس الشخصي والسائق والطاهي الخاص.

وتعليقًا على ذلك قال محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في شركة "بن غاطي للتطوير: "نشهد اليوم شراكة مهمة بين علامتين تجاريتين تتميزان بتفكيرهما المتشابه في السعي الدؤوب نحو تحقيق ما يتخطى المألوف".

وتابع بن غاطي بقوله إن ما حققته بن غاطي في مجال العقارات من خلال إنشاء علامة تجارية تقوم على فلسفة تصميمية متميزة وهوية معمارية تشبه إلى حد كبير ما حققته شركة "جاكوب آند كو" في عالم الساعات والمجوهرات.

يجسد برج "بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز"، لغات التصميم المبتكرة المشتركة بين بن غاطي و"جاكوب آند كو"، حيث يتحدثون بصوت واحد، ويكشفون عن صور ظلية خارجية متميزة تتحدث عن روح التصميم لكل من العلامتين المعروفتين عالميًا.

ويضيف محمد بن غاطي قائلًا: "لقد استوحينا الإلهام من تحركات الساعات المعقدة التي تفوقت في ساعات (جاكوب آند كو) وقمنا بدمجها في العناصر الرئيسية للبرج، كتجسيد القمم ذات الشكل الماسي الموجودة في قمة البرج لتمثل زخرفة فريدة من نوعها مستوحاة من تصميم الجواهر المقطوعة بدقة من (جاكوب آند كو) وهذه هي ذروة التصميم الفاخر في هذا البناء المستحضر وهي ميزة فريدة تضيف المزيد من الفخامة إلى أفق إمارة دبي".

ومن جهته يقول جاكوب أرابو، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإبداعي لشركة "جاكوب آند كو ريزيدنسز": "ستتألف وحدات البنتهاوس هذه المستوحاة من مجموعات صناعة الساعات العالمية لدينا من ثلاثة أنواع يحمل كل منها اسم أشهر 3 ساعات من جاكوب آند كو الرائدة: وهي فلورز دي جاردن، واسترونوميا، وبليونير. وسيكون التصميم الداخلي لمجموعة وحدات البنتهاوس مستوحى مباشرة من عناصرها الجمالية الفريدة. كما هو واضح أن بنتهاوس بليونير هي جوهرة التاج للبرج المتكامل".

يذكرنا تصميم برج "بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز" المستوحى من العناصر الجمالية في صناعات الساعات والمجوهرات الفارهة، بالأحجار الكريمة المقطوعة بدقة فائقة التي تشتهر بها "جاكوب آند كو".

وتتكون الوحدات السكنية من مجموعتين، الأولى مجموعة أحجار الياقوت (السافاير) والتي تتألف من وحدات سكنية تضم غرفتي نوم، والثانية: مجموعة أجنحة الزمرد (إيميرالد)، والتي تتألف من وحدات تضم ثلاث غرف نوم.

وفي إعادة توحيد رمزي للكلمات والحقائق، يضم الجزء العلوي من برج "بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز" خمسة من أفخم وحدات البنتهاوس وأكثرها تميزًا في دبي، حيث تطفو على قمة العالم، وتوفر إطلالات مفتوحة غير محدودة على أفق المدينة بما في ذلك داون تاون وقناة دبي المائية.

ويحتضن برج "بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز" أيضا ناديا خاصا حصريا يضم مسبحا مفتوحا واسعا وتشمل وسائل الراحة الفاخرة صالة فسيحة بالإضافة إلى منطقة مناسبات خاصة مخصصة لشركة "جاكوب آند كو". كما تم وضع تصور وتصميم للمواد والتفاصيل والتشطيبات بالتعاون مع مصممي "جاكوب آند كو" الذين يطبقون أعلى درجات الاهتمام بالتفاصيل على نطاق وارتفاع جديد وغير مسبوق.

ساعة حصرية

يضيف جاكوب أرابو قائلاً: "يمثل هذا التعاون طريقة جديدة لتطبيق شعارنا: (مستوحى من المستحيل) وهو التزام نأخذه على عاتقنا لنتخطى الحدود. ويمثل الإبداع والأصالة القوة الدافعة لنا، حيث تسير بنا نحو تصميم مجوهرات وساعات، والآن برج متكامل، لم يشهد العالم مثله من قبل. برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز هو إنجاز غير مسبوق في عالم العقارات والفخامة، ناهيك عن صناعة الساعات والمجوهرات".

إلى جانب مشاركتها في عملية التصميم الكاملة للبرج الشاهق، ستقدم شركة "جاكوب آند كو" أيضًا ساعات ومجوهرات مصممة حصريًا، معظمها بإصدار محدود أو قطع فريدة من نوعها، يمكن للعملاء شراؤها مع وحداتهم السكنية.

ستتاح الفرصة للأطراف المهتمة تسجيل اهتمامها خلال الفعالية التي ستُعقد في السادس عشر من نوفمبر في دبي.

ويتطلب من جميع الأطراف المهتمة باقتناء وحدة سكنية فاخرة في البرج الأيقوني الترشيح للشراء من خلال تعبئة طلب خاص من المطور.

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نبذة عن "بن غاطي" للتطوير:

شركة "بن غاطي" للتطوير هي شركة تطوير عقاري رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حائزة على العديد من الجوائز العالمية مثل جائزة العقارات الدولية وتم إدراج الشركة في قائمة "فوربس الشرق الأوسط" ضمن أفضل 100 شركة عقارية في العالم العربي ويترأس الشركة الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية محمد بن غاطي. تشتهر الشركة بتقديم عقارات ذات طابع معماري فريد وعصري وتطوير أيقونات معمارية متميزة في شتى مناطق إمارة دبي، حيث بلغ إجمالي حجم أعمال المجموعة نحو 7 مليارات درهم عبر محفظة عقارية ممتدة حول مناطق كالخليج التجاري، وداون تاون دبي، والجداف، وقرية جميرا الدائرية بالإضافة إلى واحة دبي للسيليكون ودبي لاند ومجمع الليوان. تمتاز الشركة بسرعة تسليمها المشاريع وتوفير عقارات فاخرة تتضمن تشطيبات تحمل أعلى معايير الجودة، وتمتلك الشركة خطة توسعية جريئة لمضاعفة استثماراتها خلال السنوات المقبلة.