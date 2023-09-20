ستقدم سفِلز خدمات إدارة العقارات، التأجير، علاقات المستأجرين، والتسويق.

القاهرة، مصر، أعلنت مجرة، شركة تطوير العقارات التجارية متعددة الاستخدامات التي أسستها شركة بنيان للاستثمار والتنمية، عن تعاونها مع شركة سفِلز مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات العقارية. أقيم حفل التوقيع في مقر شركة مجرة بالشيخ زايد، وحضره المهندس نهاد رجب رئيس مجلس إدارة مجرة، وسيف ثابت نائب رئيس مجلس إدارة بنيان للاستثمار والتنمية، وكاتيسبي لانجر-باجيت رئيس شركة سفِلز مصر.

ستقدم سفِلز مصر لمجرة الخدمات التالية: إدارة العقارات، التأجير، والتسويق. ومن المقرر أن تقوم سفِلز مصر ومجرة عبر هذا التعاون الحيوي بتحويل مساحات مجرة التجارية متعددة الاستخدامات لتصبح وجهة ريادية وإبداعية مزدهرة تدعم وترعى مجتمعاً من العقول المبتكرة في موقع استراتيجي على محور 26 يوليو. وقد بدأت عملية تغيير العلامة التجارية للمجمع التجاري في الشهر الماضي بما يتماشى مع مكانته الريادية، ويجري طرح خطة تنافسية لتعزيز وجودها في السوق لجذب اللاعبين الرئيسيين في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

وأعرب المهندس نهاد رجب، رئيس مجلس إدارة مجرة، عن حماسه قائلا: "يمثل تعاوننا مع سفِلز مصر نقطة تحول في مسيرتنا. تعزز رؤيتنا المشتركة لإعادة ابتكار أحد أصولنا الراسخة التزامنا بالتميز. تتوافق خبرة سفِلز تماماً مع طموحنا لإعادة تعريف المساحات التجارية متعددة الاستخدامات".

وأعرب كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة سفِلز مصر، عن هذا الرأي، مسلطاً الضوء على الآثار الناتجة من هذه الاتفاقية، وقال: "يجسد هذا التعاون الاندماج المتناغم لقدراتنا مع رؤية مجرة. عبر دمج الاستراتيجيات التي تشمل جميع جوانب الأصل بسلاسة، نضمن أن مجرة لا تنافس السوق فحسب بل تتفوق عليه. معاً، سنشكّل مستقبلاً يسود فيه الابتكار والتركيز على العملاء".

سيشهد الربع الأخير من عام 2023 إنجازات ملحوظة في تنشيط مجرة بدءاً من تغيير العلامة التجارية على أرض الواقع، واجتذاب مستأجرين من أكبر الأسماء التجارية والاستثمارية، واستضافة التجارب المبتكرة. يضم مجمع مجرة حالياً أربعة مبانٍ رئيسية تستضيف مساحات مكتبية راقية. هذه المباني محاطة بالعديد من المساحات التجارية متعددة الاستخدامات، والتي تضم شركات من مختلف القطاعات مثل ديزايني، تمرازا، وتوكيل فولفو. إضافة إلى ذلك، سيستضيف المجمع التجاري "شارع سوق مجرة"، والذي يهدف إلى توفير تجربة طعام فاخرة.

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نبذة عن سَفِلز

سَفِلز هي شركة عالمية تقدم الخدمات العقارية ومُدرجة في بورصة لندن. تتواجد سَفِلز في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عامًا، وتقدم سَفِلز مجموعة واسعة من الاستشارات المتخصصة والإدارة وخدمات المعاملات للعملاء في الإمارات العربية المتحدة، عمان، البحرين، مصر والمملكة العربية السعودية. تشمل خبرات سَفِلز إدارة الممتلكات ، وخدمات الوكالات السكنية والتجارية ، وتقييم الممتلكات والأصول التجارية ، واستشارات الاستثمار والتطوير. تأسست شركة سَفِلز في المملكة المتحدة عام 1855 ، ولديها شبكة دولية تضم أكثر من 600 مكتبًا وشريكًا وحوالي 39,000 موظف في الأمريكتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط.

نبذة عن سَفِلز مصر

منذ افتتاح مكاتبها في عام 2019، تضاعف حجم سَفِلز مصر أربع مرات، حيث يعمل بها الآن أكثر من 100 موظفًا. تقدم الشركة للسوق المصري مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة من الاستشارات المالية والاستثمارية إلى التقييم والتخطيط والاستشارات الإستراتيجية والتنفيذ وإدارة الأصول والممتلكات بالإضافة إلى التسويق وخدمات الشركات. وتعد شركة سَفِلز مصر مستشاًرا لأكبر مطوري العقارات في جميع أنحاء البلاد.

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