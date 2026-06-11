في إطار الشراكة الاستراتيجية بين بنك وياي وجامعة عبدالله السالم، يواصل البنك دعمه للطلبة خريجي الثانوية العامة في جناح الجامعة بمجمع الأفنيوز، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 يونيو، وبالتزامن مع بداية الفصل الصيفي في الجامعة هذا الأسبوع.

وجاءت هذه المبادرة بهدف تمكين الطلبة وتعريفهم بالاختصاصات التي توفرها الجامعة، إلى جانب التعريف بالخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة المصممة لتلبية احتياجاتهم مثل توفير حلول الدفع الرقمية المبسطة من خلال التطبيق وبطاقات مسبقة الدفع التي تواكب احتياجاتهم المختلفة مثل بطاقة SELECT المخصصة لطلبة المكافأة الطلابية والتي تقدم مزايا حصرية تدعم أسلوب حياتهم وتُسهم في تسهيل إدارة مصاريفهم، حيث تم تصميمها بشكل يناسب أسلوب حياة الطلبة الرقمي، بدءًا من إصدار البطاقة عبر التطبيق في أي وقت، والبدء باستخدامها بشكل فوري، وصولًا إلى إدارة المال والادخار بكل سهولة وشفافية وذلك من خلال أدوات التوفير الذكي التي يمكن تفعيلها في حصالات التوفير.

تم الافتتاح بحضور ممثلين من إدارة بنك وياي وجامعة عبدالله السالم، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الأنشطة شملت تعريف الطلبة بمزايا الحسابات الرقمية، وتقديم استشارات مالية مبسطة، وتوزيع هدايا قيّمة.

وفي هذا السياق، صرّحت آمال الدويسان، رئيس بنك وياي قائلة: "نؤمن في بنك وياي بأن تمكين الشباب يبدأ من تمكينهم ماليًا، وهذه المبادرات تتيح لنا التواجد بالقرب منهم في المحطات المهمة في حياتهم، خصوصًا مع بداية حياتهم الجامعية. من خلال حلولنا الرقمية، ومنها بطاقة SELECT مسبقة الدفع الرقمية ، نسعى لتقديم تجربة مصرفية بسيطة، مرنة، ومصممة بالكامل لتناسب أسلوب حياتهم."

وعبّرت مديرة جامعة عبدالله السالم الأستاذة الدكتورة منى سليمان الأحمد عن اعتزازها بهذه الشراكة مع بنك وياي قائلةً: "نحرص في جامعة عبدالله السالم على دعم طلبتنا من الناحية الأكاديمية وكذلك من خلال تزويدهم بالمهارات الحياتية الأساسية، وعلى رأسها الوعي المالي. وتأتي هذه الشراكة مع بنك وياي كخطوة مهمة نحو تمكين الطلبة وتعريفهم بأدوات عملية تساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بثقة واستقلالية."

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