أعلن بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، عن شراكته الاستراتيجية مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم الطلبة المستجدين من خريجي المرحلة الثانوية من خلال حملة "بدايتي صح"، ومواكبة رحلتهم الأكاديمية منذ بداية التحاقهم بالكليات والمعاهد التابعة للهيئة.

جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال اجتماع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن محمد الفجام، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية للمجموعة في بنك الكويت الوطني السيد محمد العثمان، ورئيس بنك وياي السيدة آمال الدويسان ومساعد نائب الرئيس، إدارة قوة المبيعات في بنك الكويت الوطني، السيد محمد الوزان، بحضور عدد من القيادات من الجانبين.

وأكد الدكتور حسن محمد الفجام أهمية هذا التعاون في دعم الطلبة خلال انتقالهم إلى المرحلة الأكاديمية، مشيراً إلى أن الشراكة تسهم في تعزيز الوعي بالتخصصات المتاحة وتوفير بيئة داعمة تساعد الطلبة على تحقيق النجاح في مسيرتهم التعليمية.

من جانبه، أكد السيد محمد العثمان حرص بنك وياي على دعم الطلبة في مختلف مراحلهم التعليمية، لاسيما في بداية مسيرتهم الأكاديمية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس توجه البنك نحو تقديم مبادرات تعزز تجربة الطلبة وتواكب احتياجاتهم داخل البيئة التعليمية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم منظومة دعم متكاملة تركز على تعزيز تجربة التعلم الأكاديمي للطلبة، من خلال تزويدهم بالأدوات والمعرفة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة، والتعرف على التخصصات المتاحة، والاستفادة من الموارد التعليمية والرقمية الداعمة لمسيرتهم الدراسية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الإعلان عن معرض "بدايتي صح" التابع للهيئة والمقرر إقامته في الفترة المقبلة، حيث يسعى الجانبان إلى توحيد جهودهما لتقديم مبادرات نوعية تستهدف الطلبة المستجدين وأولياء أمورهم، بما يسهم في تسهيل تجربة الالتحاق بالتعليم التطبيقي وتعزيز الوعي الأكاديمي لديهم.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل الهيئة على مشاركة احتياجات الطلبة الأكاديمية، إلى جانب التعريف بالتخصصات والبرامج الدراسية المتاحة في كليات ومعاهد الهيئة، فيما يسهم بنك وياي بدوره في تمكين الطلبة في هذه المجالات.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وتطوير المبادرات المشتركة بما يسهم في دعم الطلبة منذ بداية رحلتهم الأكاديمية، وتقديم تجربة تعليمية متكاملة تعزز من نجاحهم واستمراريتهم.

-انتهى-

#بياناتشركات