في إطار حرصه على دعم الشباب وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستقبلية مدروسة، أعلن بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، عن شراكته الاستراتيجية مع الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة ضمن حملة "اصنع مستقبلك"، التي تهدف إلى مساعدة الطلبة على استكشاف خياراتهم التعليمية والمهنية واختيار المسارات الأكاديمية التي تتوافق مع طموحاتهم واحتياجات سوق العمل.

وجاء ذلك خلال اجتماع جمع الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم العلي، ومدير إدارة البعثات الداخلية في الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة فهد الخليفة، مع رئيس بنك وياي السيدة آمال الدويسان، ومساعد نائب الرئيس لإدارة قوة المبيعات في بنك الكويت الوطني السيد محمد الوزان، ومسؤول العلاقات سالم الرشيدي.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون في تنفيذ مبادرات وبرامج توعوية وأنشطة تفاعلية موجهة للطلبة وأولياء الأمور، بما يسهم في تعزيز الوعي بالخيارات الأكاديمية المتاحة، ومساعدة الطلبة على التعرف على التخصصات المختلفة ومتطلبات كل منها، بما يدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مستقبلهم الدراسي والمهني.

وبهذه المناسبة، أكدت رئيس بنك وياي السيدة آمال الدويسان أن الاستثمار في الشباب يمثل أحد المرتكزات الأساسية لرؤية البنك، مشيرةً إلى أن التعاون مع مجلس الجامعات الخاصة يعكس التزام وياي بالمساهمة في دعم الطلبة خلال المراحل المفصلية من رحلتهم التعليمية.

ومن جانبه، سلّط الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم العلي الضوء على أهمية دعم المبادرات التي تمنح الشباب المعرفة والإرشاد اللازمين لاتخاذ قرارات تصنع فرقاً في مستقبلهم، مؤكداً أن التعاون مع بنك وياي يهدف إلى تقديم تجارب ومبادرات تثري معرفة الطلبة بالفرص الأكاديمية والمهنية المتاحة، وتساعدهم على رسم مساراتهم المستقبلية بثقة ووضوح أكبر.

كما تناول الاجتماع إمكانية تنظيم فعاليات وورش عمل وأنشطة مشتركة في مواقع مختلفة ضمن حملة "اصنع مستقبلك"، بهدف توفير محتوى إرشادي وتفاعلي يساعد الطلبة على استكشاف ميولهم واهتماماتهم، والتعرف على التخصصات والمسارات التعليمية التي تتناسب مع قدراتهم وأهدافهم المستقبلية.

وتنسجم هذه الخطوة مع التزام وياي المستمر ببناء شراكات استراتيجية ذات أثر إيجابي على المجتمع، وتطوير مبادرات مبتكرة تواكب احتياجات الشباب وتسهم في تعزيز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والعمل على تطوير مبادرات مشتركة ضمن حملة "اصنع مستقبلك" بما يدعم الطلبة في مختلف مراحل رحلتهم الأكاديمية، ويسهم في تمكينهم من بناء مستقبلهم بثقة ووعي.

-انتهى-

#بياناتشركات