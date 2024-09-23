مسقط: تزامنًا مع بداية العام الأكاديمي الجديد، وانطلاقًا من التزامه بدعم تطلعات الشباب وتعزيز مساراتهم المهنية، أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائِد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، عن إطلاق حزمة مبتكرة من الحلول المالية. تحتوي هذه الحزمة الشاملة على ثلاثة منتجات مالية أساسية كجزء من حملة التمويلات المستمرة للبنك، تشمل التمويل الدراسي، تمويل السيارات، وبطاقة ائتمان إضافية. تم تصميم هذا الحل المالي الشامل لأولياء الأمور بهدف تعزيز أهداف التعليم العالي لأبنائهم وتمكين طموحاتهم. وتعكس هذه المبادرة الاستثنائية الفهم العميق لبنك نزوى لاحتياجات الأفراد المتنوعة، ويؤكد تفاني البنك في الابتكار وتعزيز الشمول المالي وتمكين تطلعات الأفراد.

تم تصميم حزمة بنك نزوى بعناية لمساعدة أولياء الأمور في تزويد أبنائهم ببداية مثالية في الحياة الجامعية. حيث يتيح منتج التمويل الدراسي تغطية الرسوم الدراسية والمصاريف الأكاديمية، مما يضمن حصول الطلاب على الدعم المالي اللازم لدراساتهم. كما يتيح خيار تمويل السيارات لأولياء الأمور الحصول على سيارة لأبنائهم، مما يوفر لهم تنقل مرن، تعزيزًا للراحة والاستقلالية. بالإضافة إلى ذلك، توفر بطاقة الائتمان الإضافية وسيلة ملائمة لأولياء الأمور لتخصيص مخصص شهري، مما يساعد الطلاب على إدارة احتياجات الجامعة والمصروفات الأخرى بسلاسة، ويمنحهم مهارات قيّمة في إدارة الأموال للمستقبل.

وفي هذا الصدد، قالت الفاضلة سهيلة الإسماعيلي رئيسة قسم المنتجات والبطاقات ببنك نزوى: " إطلاق حزمة الحلول المالية الجديدة لأولياء الأمور يُجسد التزام بنك نزوى المستمر بدعم الأسر في رعاية المسيرة التعليمية لأبنائهم. إذ يكمن هدفنا الأساسي في التخفيف من الضغوط المالية التي غالبًا ما ترتبط بالالتحاق بالجامعة. ندرك أهمية توفير حلول مالية شاملة تدعم الطلاب، ويسعدنا أن نقدم حلاً متكاملاً يلبي احتياجاتهم المالية. من خلال هذه المبادرة، نطمح إلى تمكين الطلاب من تحقيق أهدافهم الأكاديمية، مع التمتع بتجربة جامعية منظمة ماليًا."

تم تصميم حزمة الحلول المالية المبتكرة لتقديم قيمة استثنائية للأسر، حيث توفر حلاً متكاملاً لإدارة جميع النفقات المتعلقة بالتعليم من خلال حزمة واحدة تُلبي كافة احتياجات الطلبة. تُمّكن هذه الحزمة الشاملة الطلاب من متابعة برامجهم التعليمية المختارة بالموارد اللازمة للتميّز الأكاديمي، وفي الوقت نفسه، تعزز المهارات الأساسية في الإدارة المالية اليومية. الجدير بالذكر أن الحزمة تتميز بمرونة وتخصيص كبيرين، مما يسمح بإجراء تعديلات ملائمة لتلبية احتياجات كل أسرة بشكل فردي.

يُمكن لأولياء الأمور المهتمين زيارة أقرب فرع لبنك نزوى لهم للاستفادة من حزمة الحلول. تحظى كافة فروع بنك نزوى بموظفين ذو كفاءة عالية وعلى أتم الاستعداد لتخصيص الحزمة لأولياء الأمور لتلبية احتياجاتهم، دعمًا لجهود أولياء الأمور في وضع أساس قوي لمستقبل واعد ومشرق لأبنائهم.

-انتهى-

#بياناتشركات