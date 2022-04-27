في إطار مساعيه لدعم التنمية الاقتصادية

مسقط: في إطار جهوده الرامية إلى توسيع مفهوم النمو الشامل ودعم العديد من الصناعات من خلال التمويل المبتكر المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقع بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنةعُمان- مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة الواحة للتجارة والمعدات بهدف تقديم تسهيلات تمويلية لعملاء الشركة وتمكينهم من شراء معدات كاتربيلر. وقد وقَع الاتفاقية نيابة عن البنك الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي، فيما وقّعها عن شركة الواحة للتجارة والمعدات الفاضل بشار أحمد عارف البرغوثي، مدير عام الشركة، وبحضور كلا من الفاضل نارسيمهان آر، المدير العام للمعاملات المصرفية للشركات، والفاضل خالد البرواني، نائب مدير عام المعاملات المصرفية للشركات، إضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين من المؤسستيّن .

وحول توقيع مذكرة التفاهم، قال الفاضل خالد الكايد: "لطالما كانت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات التابعة لبنك نزوى في طليعة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة وتمويل المشاريع المتخصصة، حيث تجسد محفظتنا المتنوعة- التي تشمل تمويل مشاريع في مختلف القطاعات- تنامي الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية. ويسرنا توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الواحة للتجارة والمعدات لأنها تعكس قيم التميز والتنمية المستدامة التي نؤمن بها. وبدورنا، نلتزم في بنك نزوى في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق رؤية عُمان 2040، كما نواصل دورنا الحيوي في دعم القطاعات المختلفة والتي تشمل قطاعات رئيسية مثل الانشاءات والطاقة وغيرها الكثير بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لسلطنة عمان من خلال توفير الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي أثبتت مرونتها بالرغم من الظروف الاقتصادية المتغيرة باستمرار."

وبموجب مذكرة التفاهم، يقدم بنك نزوى تسهيلات التمويل الإسلامي لعملاء شركة الواحة للتجارة والمعدات لتمكينهم من شراء معدات " كاتربيلر " بأسعار مدعومة. بصفتها شركة تتمتع بخبرة تزيد عن 60 عامًا في المنطقة، تتعامل شركة الواحة للتجارة والمعدات مع العديد من ماكينات Cat® والمعدات الثقيلة وأنظمة الطاقة التي تُستخدم في مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك عمليات الحفر والبناء والتشييد والتعدين وإنشاء الطرق والهدم ومعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية والدفع البحري. وبالتالي، تساهم هذه الاتفاقية في رفد العديد من المشاريع الرئيسية في مختلف القطاعات، ولاسيما أن الشركة تقدم خدماتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من شراء آلات ومعدات "كات" بتكلفة تمويل تنافسية.

ومن جانبه قال الفاضل بشار البرغوثي، مدير عام الشركة، قائلاً: "نؤمن بأهمية وجود شريك مصرفي موثوق به في قطاع الأعمال التجارية الذي يوفر المشورة المالية اللازمة، كما يساهم في دعم العملاء بتلبية احتياجاتهم التمويلية. كما أن قيم بنك نزوى يتماثل مع القيم المؤسسية التي نؤمن بها. وباعتبار بنك نزوى الشريك المصرفي المالي لنا، فإننا على ثقة بأن مذكرة التفاهم هذه ستعزز مكانتنا في السوق، الأمر الذي سيسهم في تحفيز عملياتنا التشغيلية وتحقيق المزيد من الإنجازات."

لطالما استثمر بنك نزوى جهوده في تعزيز المشهد الاجتماعي والاقتصادي للسلطنة، حيث أنه تعاون مع العديد من الشركات لتمويل المشاريع الرئيسية ذات الأولوية الوطنية بشكل مباشر أو غير مباشر، فضلاً عن تقديمه الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في إحداث تأثير إيجابي مستدام في البلاد.

إلى جانب تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات، تقدم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك نزوى أيضًا خدمات استشارية متخصصة في مجال الخدمات المصرفية للشركات، وتمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية التجارية، والأسواق العالمية ، والخدمات المصرفية الحكومية والاستثمارية، والخدمات المصرفية الدولية، والتجارة المالية. ولقد تمكّن بنك نزوى من توثيق علاقته مع عملائه بفضل توجيه تركيزه نحو العملاء في كافة عملياته الأساسية. كما تساهم هذه الشراكات الاستراتيجية في ترسيخ مكانته كبنك إسلامي رائد يولي التزاماً يهدف إلى دفع عجلة النمو المستدام والابتكار والتنمية في قطاع التمويل الإسلامي.

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