مسقط: مواصِلاً سعيه نحو توسيع انتشار شبكة فروعه في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، بدأ بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في السلطنة- مؤخراً بمزاولة عملياته المصرفية بفرعه الجديد في ولاية السويق. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطته الاستراتيجية التوسعية في أرجاء السلطنة. وأقيم حفل افتتاح الفرع الجديد تحت رعاية سعادة الشيخ سعيد بن حمد السعدي، نائب رئيس مجلس الشورى ممثل ولاية السويق وبحضور الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي للبنك، وأعضاء الإدارة التنفيذية.

وتعليقًا على ذلك، قال الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "في إطار حرصنا الدائم على تعزيز توسعة انتشار شبكة فروعنا، وتوثيق علاقتنا مع قاعدة عملائنا المتنامية يشرفنا الإعلان عن افتتاح فرعنا في ولاية السويق. ويأتي افتتاح الفرع الجديد تجسيداً لاستراتيجية البنك الطموحة التي تهدف إلى ترسيخ مكانته في جميع أنحاء السلطنة، فضلاً عن توسيع نطاق انتشار حلوله التمويلية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتشمل مختلف شرائح المجتمع."

وسيعمل الفرع الجديد المتكامل على تلبية جميع احتياجات العملاء المصرفية والمالية من خلال تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات. ومن أجل تحقيق التوازن الملائم بين دمج أحدث التقنيات الرقمية التي تشمل الخدمات الرقمية مثل التطبيق الهاتفي، الخدمات المصرفية عبر الانترنت، أجهزة الصراف التفاعلي وأجهزة الصرف والايداع النقدي ، سيركز الفرع على تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية مع الارتقاء بمستوى خدمة العملاء. كما يضم الفرع مجموعة من الموظفين أصحاب الخبرة والكفاءة. وبدوره، يولي بنك نزوى جل اهتمامه لتعزيز الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بين أفراد المجتمع في الولاية.

كما يتميز الفرع الجديد بموقعه الاستراتيجي الذي يتيح إمكانية وصول العملاء إليه بكل سهولة. وبصفته بنكًا يولي التزاماً يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة، فإن الفرع الجديد لبنك نزوى في الولاية سيساهم في دعم الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدهم بالخدمات الاستشارية المالية اللازمة والتسهيلات الائتمانية التي تتوافق مع تطلعاتهم. والجدير بالذكر أن بنك نزوى سيتمكن من تلبية متطلبات قاعدة عملائه المتجددة وتعزيز تنامي الطلب على التمويل الإسلامي بفضل حلوله المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ومع تدشين فرع ولاية السويق الجديد الذي يعد إنجازاً آخراً يُضاف إلى مسيرة البنك، سيظل بنك نزوى ملتزماً باستراتيجية النمو العامة، كما ويواصل ترسيخ مكانته الريادية في صناعة الصيرفة الإسلامية بتوفير منتجات وخدمات مبتكرة.

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