مسقط: في إطار جهوده البارزة بتعزيز الوعي المجتمعي بمبادئ التمويل الإسلامي، نظّم بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية سلطنة عُمان، البرنامج التثقيفي للصيرفة الإسلامية في غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار. رعى البرنامج الشيخ محمد بن أحمد الغساني مدير الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار. حضر البرنامج عدد من موظفي غرفة تجارة وصناعة عُمان الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمديرية العامة للأوقاف والشوؤن الدينية بمحافظة ظفار. قدم البرنامج الفاضل مصطفى الناعبي، نائب مدير التدريب الشرعي في بنك نزوى.

شهدت المحاضرة تفاعلًا واسعًا حيث قدم الفاضل مصطفى الناعبي للحضور رؤى مستنيرة حول مبادئ الصيرفة الإسلامية وأدواتها وكيفية عمل المصارف الإسلامية، كما تطرق الى مساهمة الصيرفة الإسلامية في التنمية الاقتصادية للسلطنة.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل مصطفى الناعبي: " نلتزم في بنك نزوى بمشاركة المعارف والخبرات مع المجتمع لتعميق الفهم بالمبادئ والقيم التي يتضمنها التمويل الإسلامي. نحن نفتخر جدًا ببرنامجنا التثقيفي للصيرفة الإسلامية والأثر الإيجابي الذي يحدثه على الأفراد والمجتمعات، مما يساعدهم على التمييز بين ممارسات الصيرفة الإسلامية والتقليدية، وإظهار كيفية توافق الصيرفة المتوافقة مع الشريعة مع معتقداتهم وأسلوب حياتهم."

تجدر الإشارة إلى أن بنك نزوى يحظى بسجل زاخر في المبادرات المجتمعية وتثقيف الجمهور حول مبادئ الصيرفة الإسلامية. حيث امتدت مؤخرًا سلسة برنامجه التثقيفي للصيرفة الإسلامية لتصل إلى عدد من المحافظات والولايات شملت معظم أنحاء السلطنة، مما زاد من الوعي بالممارسات المالية المتوافقة مع الشريعة. وقد مكّنت هذه الجلسات من التواصل مع كل من موظفي القطاع الحكومي والخاص، والشباب في جميع أنحاء السلطنة، مما أسهم في تعزيز الرؤية المالية السليمة داخل المجتمعات ودور الصيرفة الإسلامية في التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن بنك نزوى قد دشّن مؤخرًا برنامج ( صيرفة ) بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية و الإسلامية (الأيوفي-AAOIFI). والذي يستهدف المختصين في قطاع المالية الإسلامية من خلال سلسلة من الحلقات التدريبية حول معايير الأيوفي الشرعية.

يُشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج بنك نزوى التثقيفي للصيرفة الإسلامية قد تجاوز الـ 10,000 مستفيد، مما يعكس التزام البنك الراسخ بنشر المعرفة وبناء الوعي المالي. من خلال تقديم رؤى قيمة في مجال التمويل الإسلامي، يواصل البنك دفع التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام لبناء مستقبل مشرق للبلاد.

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