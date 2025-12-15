مسقط: في إطار التزامه المتواصل بالمساهمة بتوظيف القيادات العمانية ذات الكفاءة العالية في قطاع الصيرفة، أعلنَ بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، مؤخرًا عن تعيين الفاضل طارق بن عتيق في منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتجسد رؤية البنك الهادفة إلى استقطاب القدرات الوطنية الواعدة، وتعزيز منظومة العمل المصرفي الإسلامي، بما يسهم بشكل ريادي ومستدام في دعم نمو وتطور صناعة الصيرفة الإسلامية في السلطنة.

ويمتلك طارق خبرة مصرفية عملية تمتد لأكثر من 25 عامًا، وسجلًا حافلًا بالإنجازات في مجالات متعددة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية الرقمية، والعمليات الدولية، إلى جانب قيادة تطوير الأعمال. وقد أسهم بدور محوري في دفع عجلة النمو الاستراتيجي، وتحسين تجربة العملاء، وقيادة مسارات التحول الرقمي والتشغيلي في عدد من المؤسسات المالية.

وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية أركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال – قيادة التحول الرقمي من جامعة الدراسات العليا للإدارة (HEC Paris). كما أكمل برامج تنفيذية متقدمة في العديد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة بما فيها كلية هارفارد للأعمال في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكلية إنسياد في فرنسا.

الجدير بالذكر أن بنك نزوى يساهم في تطوير القطاع المالي الإسلامي في السلطنة بشكل فعال من خلال الابتكار في المنتجات والخدمات، ونشر الوعي المالي، وتطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة القطاع، فضلًا عن دعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني. كما يعمل البنك على تعزيز أفضل الممارسات المصرفية العالمية وتبني التحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات مالية مبتكرة وموثوقة تلبي تطلعات العملاء وتسهم في تعزيز موقع السلطنة كمركز رائد للصيرفة الإسلامية في المنطقة.

