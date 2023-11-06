مسقط: تأكيدًا لريادته في قطاع خدمات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان، أظهرت النتائج المالية لبنك نزوى تسجيل اداءً جيداً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مواصلًا بذلك مسيرة نموه المستمرة وترسيخ مكانته الريادية في السوق، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 11.680 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر الماضي، مرتفعة بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. .

وتعكس النتائج المالية المعلنة لبنك نزوى، الأداء المتميز لرائد قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة، حيث سجل البنك نمواً في الإيرادات والبالغ نسبتها 6% بنهاية الربع الثالث، لتبلغ 40.627 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 38.216 مليون ريال عُماني بنهاية نفس الفترة من عام 2022، والنمو الذي حققته مؤشراته المالية. ونتيجة لجهوده في تعزيز كفاءته التشغيلية، والابتكار في عملياته، استطاع البنك أن يحقق نمواً في حقوق المساهمين بنسبة 3٪ والذي يعكس تكوين رأس مال قوي، ونموا في إيرادات التشغيل بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث جاءت هذه الأرقام معززة بالنشاط الجيد لكل من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد إضافة إلى مستوى جيد من ضبط التكاليف. كما نما إجمالي أصول البنك بنسبة 6٪ لتصل إلى 1,569 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1,487 مليون ريال عماني بالفترة نفسها في سبتمبر 2022. في الوقت الذي شهدت محفظة التمويل نمواً بنسبة 9٪ لتصل إلى 1,321 مليون ريال عماني.

وتعليقاً على الأداء المالي للبنك، قال الشيخ خالد بن عبدالله الخليلي، ، رئيس مجلس إدارة بنك نزوى، "يجسد الأداء المالي للبنك للربع الثالث قدرة البنك على التأقلم مع مختلف المتغيرات التي يشهدها السوق المحلي، والتعامل مع المستجدات، ومواصلته للمساهمة بشكل ريادي في تطوير قطاع المالية في السلطنة. في الوقت الذي تعكس هذه النتائج المسجلة في الإيرادات لهذا الربع التزام البنك بدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عمان".

وأضاف قائلاً، " يتمتع بنك نزوى بميزانية عمومية مرنة وقوية تمكنه من التكيف مع التحديات والتقلبات الاقتصادية، وسيظل مركزًا على تقديم الخدمات للعملاء والموظفين والمجتمع المحلي والمساهمين. كما يلتزم بنك نزوى بقيادة نمو قطاع التمويل الإسلامي وترسيخ ريادته في هذا القطاع، وقيادة حصة السوق نحو آفاق جديدة. حيث أننا على ثقة تامة من أن البنك يسير على الطريق الصحيح لاستغلال الفرص المستقبلية، ودعم النمو المستدام، ومواصلة تعزيز القيمة الحقيقية المقدمة للمساهمين.

شهد قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عمان نمواً كبيراً، ويعمل البنك على تعزيز مكانته كبنك إسلامي رائد والأكثر موثوقية في السلطنة. ولاشك أن الأداء المالي القوي والمستدام للمدى البعيد سيقود قدرته على تحقيق مزيد من النم. مستكملا بذلك إنجازاته التي حققها خلال مسيرته والتي ساهمت في توفير العديد من فرص النمو.

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