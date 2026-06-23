مسقط، يُعزّز بنك نزوى، البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، التزامه بترسيخ العادات المالية السليمة، من خلال مواصلة تشجيع عملائه على تبنّي نهج منتظم في الادخار عبر حساب الوديعة المتكررة. وقد تم تصميم هذا الحل لدعم تطلعات العملاء في تحقيق أهدافهم المالية طويلة الأجل، حيث يوفر الحساب تغطية تكافلية مجانية على الحياة، إلى جانب معدلات ربح تنافسية، مما يُمكّن العملاء من تنمية مدخراتهم بثقة أكبر، وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويقدّم برنامج الوديعة المتكررة إطارًا مرنًا ومنظمًا للادخار، إذ يتيح للعملاء اختيار مدة تتراوح من سنة واحدة وحتى عشر سنوات، مع حد أدنى لفتح الحساب يبلغ 5 ريالات عُمانية لكافة الفئات. كما يوفّر البرنامج إمكانية الإيداع الشهري بمبالغ تبدأ من 5 ريالات عُمانية للأطفال و10 ريالات عُمانية للأفراد البالغين. ووفقاً لمعدلات الربح الخاصة ببرنامج الوديعة المتكررة، حيث تبدأ من 2.09% لمدة 12 شهرًا، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 3.70% لمدة 120 شهرًا. وبموجب هذا، سيحصل عملاء الودائع المتكررة المؤهلون على تغطية تكافل مجانية تصل إلى 50,000 ريال عُماني، ما يوفر لهم ولعائلاتهم مزيداً من الطمأنينة والأمان المالي، ويعزز من المزايا التي يقدمها المنتج دون تحميل العملاء أي تكاليف إضافية.

وفي تعليقه قال الفاضل/محمد الغساني، نائب المدير العام – رئيس الخدمات المصرفية للأفراد من بنك نزوى قائلاً: " يجسّد حساب الوديعة المتكررة التزامنا بدعم الرفاهية المالية لزبائننا، من خلال توفير حل ادخاري مرن يتيح لهم إيداع مبالغ ثابتة بشكل شهري ومنتظم، بما يتناسب مع مختلف أنماط الدخل وتفضيلات الادخار. كما يوفّر الحساب معدلات ربح تنافسية تعزّز من قيمة المدخرات وتحقق عوائد أفضل على المدى الطويل. ويهدف هذا المنتج إلى تمكين الزبائن من تحقيق أهدافهم المالية بثقة".

انطلاقاً من فهم عميق لتطلعات العملاء، يقدّم بنك نزوى حلول الودائع المتكررة بما يعكس احتياجات عملائه المتغيّرة وأولوياتهم المالية. كما تتيح بساطة الإجراءات، إلى جانب مرونة خيارات المساهمة، للعملاء دمج الادخار في حياتهم اليومية بأقل قدر من التعقيد. ولا يقتصر هذا النهج على دعم المدّخرين الجدد فحسب، بل يمكّن الأفراد أيضاً من الحفاظ على الاستمرارية، بما يعزّز سلوكيات الادخار الإيجابية بطريقة واضحة وسهلة التطبيق.

ومع تطوّر توقعات العملاء، يواصل بنك نزوى تركيزه على تقديم حلول تتماشى مع تطلعات الأفراد، بما يدعم الاستقرار المالي الشامل. ومن خلال التركيز المستمر على الملاءمة والشمولية والعروض القائمة على القيمة، يعزّز البنك دوره كشريك موثوق في رحلة عملائه، مساهماً في بناء مجتمع أكثر ثقة وقدرة على التكيّف.

-انتهى-

#بياناتشركات