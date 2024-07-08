مُلتزِمًا بتعزيز وانتشار منتجاته وخدماته المصرفية المبتكرة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتلبية احتياجات قاعدة عملائه المُتنامية، افتتح بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، مؤخرًا فرعه الثالث والعشرون في ولاية العامرات. أقيم حفل افتتاح الفرع الجديد تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن ربيع السنيدي والي ولاية العامرات وبحضور الفاضل خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى وأعضاء الإدارة التنفيذية. ويؤكِدُ هذا التوسع الاستراتيجي التزام البنك بتقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتشمل مختلف شرائح المجتمع.

هذا وتُعد ولاية العامرات واحدة من أسرع المدن نموًا في محافظة مسقط، حيث شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة على مستوى المشاريع التنموية؛ مما أدى بدوره إلى تزايد الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية. ويعكس فرع بنك نزوى الجديد في العامرات مواكبته لمستجدات السوق وتطوراته والدور الهام الذي يتبوأه البنك في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها مختلف ولايات السلطنة.

وبهذه المناسبة، قال الفاضل خالد الكايد: " يعد افتتاح فرعنا في ولاية العامرات محطة محورية في مسيرة النمو والتوسع لبنك نزوى، ويعكس التزامنا المستمر بمواصلة دورنا الريادي كشريك مصرفي موثوق للجميع. ويعد النمو الديناميكي للولاية من العوامل الأساسية لافتتاح الفرع وتعزيز وصول خدماتنا المصرفية المبتكرة وترسيخ وجود البنك في مختلف ولايات السلطنة. وسنواصل توفير حلول مالية إسلامية شاملة ومبتكرة لتلبية احتياجات أهالي الولاية والشركات على حد سواء، لدفع عجلة التقدم والتنمية لبناء مستقبل مزدهر مُستدام "

ويضم فرع بنك نزوى في العامرات تجربة مصرفية متميزة تمزج المعاملات التقليدية والخدمات الرقمية المتطورة، مما يعكس التزام البنك بأجندة التحول الرقمي، لتعزيز الراحة والسهولة للعملاء. تم تجهيز الفرع بأحدث أجهزة الصراف التفاعلي. وباعتباره البنك الإسلامي الأكثر ثقة في السلطنة، تجسد جهود بنك نزوى التوسعية فلسفة البنك المتمحورة حول احتياجات العميل والتزامه بتعزيز الممارسات المصرفية الإسلامية. من خلال قيادته للقطاع المصرفي الإسلامي، ويقدم البنك باستمرار تجارب مصرفية استثنائية من خلال منصاته الرقمية المتقدمة وشبكة فروعه الواسعة، لضمان تمتع العملاء بالراحة والسلاسة في إنجاز المعاملات.

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