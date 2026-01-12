مسقط : تأكيدًا على التزامه الراسخ بتعزيز الممارسات المصرفية الإسلامية المسؤولة التي تجمع بين الامتثال التنظيمي والنهج المرتكز على العملاء، أعلن بنك نزوى -البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- عن إطلاق حساب التوفير لنظام حماية الأجور. ويأتي هذا الحل الادخاري القائم على المضاربة والمتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بهدف دعم الموظفين ممن لا تتجاوز رواتبهم الشهرية350 ريالًا عمانيًا.

ويتيح الحساب للموظفين العمانيين وغير العمانيين المؤهلين استلام رواتبهم وفقًا لتوجيهات نظام حماية الأجور الصادر عن البنك المركزي العُماني، مع إتاحة الفرصة لتحقيق أرباح شهرية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل محمد الغساني، رئيس قسم المعاملات المصرفية للأفراد ببنك نزوى : “نؤمن في بنك نزوى بأن الشمول المالي هو مسؤولية أساسية تهدف إلى دمج مختلف شرائح المجتمع في النظام المصرفي من خلال حلول مصرفية مسؤولة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومصممة وفقا لاحتياجات مختلف الشرائح. ومن خلال الجمع بين الالتزام التنظيمي ومبادئ التمويل الإسلامي، تسهم هذه المبادرة في تعزيز الشراكة وبناء الثقة في القطاع المصرفي، إلى جانب دعم نظام مالي أكثر توازنًا واستدامة، بما يعزز استقرار القوى العاملة على المدى الطويل.”

يقوم حساب التوفير لحماية الأجور على مبدأ المضاربة، حيث تُوزَّع الأرباح شهريًا ضمن هيكل أرباح المضاربة ، ولضمان الاستخدام المسؤول والامتثال بالمتطلبات التنظيمية، حُدد الحد الأقصى لرصيد الحساب عند 3,000 ريال عماني، على أن يكون الحساب بالريال العماني فقط.

ويراعي الحساب سهولة الوصول والاستخدام، إذ يعتمد متطلبات مبسطة لإجراءات “اعرف عميلك”، حيث يكتفي بتقديم البطاقة الشخصية سارية المفعول للعملاء العمانيين، وبطاقة الإقامة وجواز السفر الساريين للعملاء غير العمانيين. كما يشترط أن يكون عمر العميل18 عامًا أو أكثر، وألا يتجاوز دخله الشهري350 ريالًا عمانيًا، مع إمكانية فتح الحساب عبر فروع البنك لبنك نزوى.

ويحصل العملاء على باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية المجانية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، بحيث تُمكّنهم من إدارة حساباتهم اليومية بسهولة ويسر، إلى جانب الاستفادة من كشوفات حساب دورية إلكترونية مجانية. ويرتبط الحساب ببطاقة الدفع الوطنية «مال»، تتيح للعملاء إجراء المدفوعات المحلية والسحب النقدي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ضمن إطار مصرفي منظم ومتوافق مع نظام حماية الأجور. كما يدعم الحساب التحويلات المالية المحلية والدولية، مع إمكانية تحويله إلى حساب توفير عادي بناءً على رغبة العميل.

الجدير بالذكر أنه ولضمان تحقيق الغاية الأساسية للحساب، خُصص الحساب للاستخدام الشخصي فقط، مع السماح بامتلاك حساب واحد لكل عميل على مستوى جميع البنوك في السلطنة، وذلك بموجب إقرار رسمي. كما يخضع الحساب لمعايير استخدام وأهلية محددة، تشمل استثناء بعض فئات العملاء عالية المخاطر، بما يتوافق مع متطلبات التنظيم وإدارة المخاطر.

ومن خلال إطلاق حساب التوفير بنظام حماية الأجور، يجدد بنك نزوى التزامه بتقديم حلول مالية إسلامية مسؤولة تسهم في تعزيز استقرار القوى العاملة، ودعم الامتثال التنظيمي، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.

