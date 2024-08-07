مؤكِدًا التزامه بتطوير المواهب الوطنية، أطلق بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، مؤخرًا برنامج "ننمو"، والذي يأتي بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي). وهو مصمم لتنمية الجيل القادم من القادة في التمويل الإسلامي وتوفير فرص التطوير المهني الشامل للموظفين. أقيم حفل الافتتاح في بيت المعرفة ببنك نزوى وذلك بحضور الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى والفاضلة هيفاء اللواتي، رئيسة قسم الموارد البشرية وعدد من أعضاء إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. البرنامج يعكس تفاني بنك نزوى المستمر بتطوير القوى العاملة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وتعزيز الخبرات المهنية في قطاع التمويل الإسلامي لدفعه نحو آفاق جديدة من النمو والتطوير.

وبهذه المناسبة، قال الفاضل خالد الكايد: "يأتي تدشين البرنامج ضمن إطار الجهود المستمرة التي نقوم بها في بنك نزوى لمواكبة مستجدات القطاع المصرفي الإسلامي والتحديات الاقتصادية، عبر بناء برامج معرفية مستمدة من أحدث التطورات التي يشهدها التمويل الإسلامي، وتُساهِم في صقل مهاراتهم بشكل مستمر؛ حتى يصبحوا قادة مؤثرين في المؤسسة. نعتبر الاستثمار في الموظفين عبر ترسيخ ثقافة التطوير والنمو المهني والشخصي مكون أساسي لبناء نخبة من القادة القادرين على إحداث أثر ايجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع وصنع مستقبل مشرق للبلاد".

ومن جانبها، قالت الفاضلة هيفا اللواتي: " فخورون جدًا بإطلاق برنامج ننمو الذي يعكس قيم البنك الأساسية في تطوير وتنمية مهارات الموظفين بشكل مستمر. إن تزويد الموظفين بالمعرفة اللازمة لن يعزز من إمكانياتهم الفردية فقط، بل سيساهم أيضًا في الأخذ بأداء البنك ومشهد الصيرفة الإسلامية في البلاد لآفاق واعدة من النمو. نهدف من خلال هذا البرنامج إلى إعداد جيل من القادة المؤهلين الذين يمكنهم مجابهة تحديات الصناعة في المستقبل، ودفع حدود الابتكار في البنك".

تضم الدفعة الاولى لبرنامج "ننمو" 25 موظفًا تم اختيارهم بناءً على قدراتهم وتفانيهم، مما يعكس التزام البنك بالاعتراف بالأداء المتميز ومكافأته وتعزيزه. سيخوض هؤلاء المشاركون رحلة معرفية مكثفة تشمل مجالات متعددة مثل مبادئ ومعايير الصيرفة الإسلامية، المنتجات والخدمات الإسلامية، بالإضافة إلى الحوكمة والإرشادات الشرعية، والتعرف على الاتجاهات الصناعية الحالية وتحليل السوق. يتميز منهج البرنامج بالشمولية ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتميز في مجال التمويل الإسلامي الديناميكي.

الجدير بالذكر سيتم تقديم البرنامج من قبل هيئة تدريس متميزة تضم خبراء من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي). كما ان البرنامج تم تصمُيمه بعناية لتقديم فهم شامل وعميق للمشاركين. حيث يدمج البرنامج بين رؤى نظرية متقدمة وأفضل الممارسات العالمية، مدعومًا بتطبيقات واقعية ومعرفة متخصصة لضمان توفير تجربة تعليمية متكاملة.

يدرك بنك نزوى ضرورة أن يمتلك الموظفون فهمًا عميقًا للأدوات المالية الإسلامية الفريدة والأطر التنظيمية التي تُميز الصيرفة الإسلامية عن الصيرفة التقليدية. من خلال مثل هذه المبادرات، لا يقوم البنك بتزويد موظفيه بالمهارات اللازمة للتعامل مع تعقيدات الصناعة فقط، بل يُمّكنهم أيضًا من أن قيادة قطاع التمويل الإسلامي ودفع آفاق التنمية الاقتصادية وبناء مستقبل مشرق ومستدام للبلاد.

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