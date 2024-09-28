تأكيداً على التزامه الراسخ بالإسهام في دفع التقدم الاقتصادي في السلطنة، بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، يشارك كبنك محصل في الاكتتاب العام الأولي المتوافق مع الشريعة الإسلامية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (OQEP). ومن المتوقع أن يكون هذا الاكتتاب الأكبر في السلطنة خلال العقد القادم، ويأتي هذا الإعلان بعد خطة مجموعة أوكيو شركة أوكيو ش.م.ع.ع. لطرح ما يصل إلى 25% من أسهم OQEP. مع تخصيص 40% من الاكتتاب للمستثمرين الأفراد، حيث سيوفر هذا الطرح فرصة كبيرة للمستثمرين الأفراد للمشاركة في هذا الحدث.

سيشمل الطرح العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (OQEP) على 2,000,000,000 سهم، متاحة في فئتين. ستستمر الفئة الأولى من الطرح من 30 سبتمبر 2024 إلى 10 أكتوبر 2024، بسعر اكتتاب يتراوح بين 370 بيسة إلى 390 بيسة للسهم. الفئة الثانية مقسمة إلى شريحتين للأفراد العمانيين وغير العمانيين. حيث يمكن للأفراد العمانيين الاستفادة من سعر خاص قدره 351 بيسة للسهم المعروض، مما يمثل حسما بنسبة 10% عن السعر الأقصى البالغ 390 بيسة. تم تحديد سعر الاكتتاب للأفراد غير العمانيين بسعر أقصى يبلغ 390 بيسة للسهم المعروض. تبدأ فترة الاكتتاب للفئة الثانية في 30 سبتمبر 2024 وتنتهي في 9 أكتوبر 2024.

وتماشياً مع استراتيجية البنك حول الشمول المالي والابتكار، يتيح بنك نزوى لعملائه وغير العملاء المشاركة في اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج من خلال نوافذ البنك الإليكترونية ، حيث يمكن للعملاء وغير العملاء من فئة الأفراد المشاركة في الاكتتاب من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف بطريقة آمنة وسلسة دون الحاجة لزيارة الفروع، أو من خلال زيارة أحد فروع بنك نزوى للعملاء من فئة المؤسسات.

وفي تعليقه حول دور بنك نزوى في هذا الاكتتاب، قال الفاضل سيف الرواحي، مساعد مدير عام الاستثمار والخزينة والخدمات المصرفية الحكومية والتمويل التجاري: "تعكس مشاركة بنك نزوى في هذا الاكتتاب تعاون والتزام البنك لدعم المبادرات الرئيسة التي تسهم في تحقيق أهداف النمو للبلاد. و تعكس مشاركتنا في هذا الاكتتاب قدرتنا على القيام بأدوار مالية كبيرة بكفاءة، حيث نلتزم بتقديم قيمة استثنائية وخدمة مميزة. وسيسهل بنك نزوى عملية الاشتراك من خلال القنوات الرقمية والتقليدية، مما يضمن سهولة الوصول والمشاركة السلسة لجميع المستثمرين في هذه الفرصة."

نظير سجل أوكيو للاستكشاف والإنتاج الحافل في قطاعها، وإلى جانب مكانتها كشركة رائدة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في السلطنة، يقدم هذا الاكتتاب فرصة واعدة للمستثمرين للمشاركة.

وتتماشى الأهداف الاستراتيجية لبنك نزوى بشكل وثيق مع أهداف أوكيو للاستكشاف والإنتاج ، مما يعكس التزاماً مشتركاً بدفع جهود التنمية وتحقيق الأولويات الوطنية المرسومة في رؤية عُمان 2040 ودعم التحول في قطاع الطاقة. بإعتباره بنك يتبنّى رؤية مستقبلية بفكر تقدمي، يُدرك بنك نزوى أهمية مثل هذه المبادرات في تحفيز الاقتصاد المحلي ودفع آفاق نموه. من خلال التزامه بأعلى معايير التمويل الإسلامي، يواصل البنك التزامه بالتنمية الاقتصادية المستدامة؛ مما يسهم بشكل كبير في دعم الشركات والمجتمعات المحلية وبناء مستقبل مشرق للبلاد.

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