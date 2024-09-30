تم اختيار بنك نزوى كأفضل بنك إسلامي في السلطنة

مسقط: ضمن إطار التزامه بتعزيز النقاشات المُثرية حول المواضيع الرئيسية في الصناعة ومواكبة أبرز التطورات، شارك بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، في اللقاء المصرفي الإسلامي ثمار 2024، بإعتباره الشريك المنظم للمؤتمر. تم تنظيم المؤتمر من قبل The Arabian Stories (TAS) بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية ، وجمعية المصارف العمانية. ركزت النسخة الافتتاحية من المؤتمر على المعاملات المالية الإسلامية والاستقرار الاقتصادي.

رعى حفل إفتتاح المؤتمر، معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني بحضور الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى وعدد من الخبراء والمهتمين ورواد قطاع الصيرفة الإسلامية.

وتُبرز مشاركة بنك نزوى التزامه المستمر بدفع التقدم في قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان. حيث شهد المؤتمر مشاركة رائِعة من قبل فريق الإدارة التنفيذية للبنك، قدموا فيها رؤى قيّمة، وشاركوا في مناقشات مثرية. حيث شارك الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى في المؤتمر بكلمة افتتاحية. كما شارك الفاضل مصطفى الناعبي، نائب مدير التدريب الشرعي في بنك نزوى، في ورشة عمل حول المعايير الشرعية لـلأيوفي AAOIFI، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية، حيث سلط الضوء على أبرز التطورات الأخيرة في التمويل الإسلامي والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة.

وحول مشاركة البنك في المؤتمر، قال الفاضل خالد الكايد : " سُعداء جدًا بمشاركتنا في مؤتمر ثمار، وهو منصة حيوية تُعزز التفاعل والتعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتعمل كحافز لتبادل الأفكار المبتكرة ومعالجة التحديات الناشئة. نؤمن أن مثل هذه المناقشات القيّمة بإمكانها أن تُحدث تأثير كبير على التوجه الاستراتيجي للتمويل الإسلامي في السلطنة، خاصة في مجالات مثل استثمارات الوقف والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة. من خلال دعم هذه الحوارات، لا يسعى بنك نزوى لتعزيز إمكانات التمويل الإسلامي فحسب، بل يهدف إلى المساهمة في تطوير السياسات والممارسات التي ستدفع النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الشمول المالي في السلطنة."

وتقديراً لمبادراته في مجالاتٍ عدة ، توج بنك نزوى خلال الفعالية، بجائزة أفضل بنك إسلامي في السلطنة لعام 2024، كما توج البنك بجائزة التحول الرقمي 2024 تقديرا لجهوده الريادية في الحلول الرقمية، كما وتم تكريم البنك بجائزة الاستدامة تقديرًا لمساهماته الرائدة في مجال الاستدامة. وتأتي هذه الجوائز انعكاسا لأداء البنك المتميز ودوره الريادي في المساهمة في تطوير قطاع المالية الإسلامية في السلطنة.

شهد المؤتمر مناقشات مثرية في الجوانب الحيوية للتمويل الإسلامي واستثمارات الوقف، حيث ناقش المخاطر التشغيلية والأطر التنظيمية والاستقرار النقدي وتأثير التحول الرقمي. علاوة على ذلك، وفر المؤتمر منصة قيّمة لاستكشاف فرص الاستثمار ومبادئ الحوكمة وآفاق المستقبل لكل من القطاعين الخاص والعام. من خلال مساهماته الكبيرة في المناقشات وورش العمل التفاعلية، يواصل بنك نزوى تعزيز ريادته لقطاع التمويل الإسلامي، دافِعًا آفاق نموه لمستويات جديدة من النمو والتطوير.

-انتهى-

#بياناتشركات