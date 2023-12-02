مسقط: إدراكاً لقيمة وإمكانات رواد الأعمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، يلتزم بنك نزوى -البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان - بتمكين عملائه من خلال تحويل أفكارهم وتصوراتهم إلى مشاريع تجارية ناجحة من خلال منتج (التمويل التجاري للأفراد) المبتكر. و الذي يُعد جزءا من باقة متكاملة من أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة التي يُقدمها البنك والتي تهدف إلى تأمين مستقبل مالي مستقر لعملائه.

وقد تم تصميم منتج التمويل التجاري المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والذي يعتمدُ على مبدأ المرابحة والإجارة، خصيصا للأفراد الذين يتقاضون راتباً ويتطلعون لبدء رحلة مشاريعهم الخاصة، حيثُ يسهّل هذا المنتج الحصول على باقة من المزايا تمكّن الأفراد من امتلاك أصول تجارية تلبي شتى متطلبات العمل، من خلال الاستفادة من خيارات تمويل السيارات والعقارات والتمويل الشخصي.

وحول هذا العرض، قال الفاضل محمد الغساني، نائب مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بنك نزوى: "يُعتبر أصحاب المشاريع محرك النمو الاقتصادي للبلاد؛ فهم يساهمون من خلال أفكارهم الريادية المبتكرة في نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل و بهذا يُعززون من قوة التنافس في السوق. في بنك نزوى، نسعى جاهدين لتطوير حلول مالية ميسرة وفعّالة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع ريادة الأعمال الحيوي، فمنتج التمويل التجاري للأفراد لا يُركز على المعاملات فحسب، بل هو أداة فعالة يمكنُ من خلالها تحويل طموح ريادة الأعمال إلى واقع ملموس".

يتماشى منتجُ التمويل التجاري للأفراد من بنك نزوى مع رسالته المتمثلة في دعم الأفراد لتحقيق طموحاتهم التجارية، وبفضل الإجراءات التي تتسم بالسهولة والشفافية التامة، ومعدلات الربح التنافسية، وفترات السداد التي تصل إلى 120 شهرا، يُتيح هذا العرض للعملاء الاستفادة من العروض المالية المواتية والمرنة في إدارة شؤونهم المالية.

وبموجب هذا العرض، ينطبق خيار تمويل المركبات على أي مركبة مسجلة بلوحة أرقام تجارية، بما في ذلك سيارات الأجرة والشاحنات وحافلات النقل والمركبات الثقيلة. وللاستفادة من عرض تمويل المركبات، يتطلب من العميل التأكد من تسجيل الأصل بشكل رسمي لدى شرطة عُمان السلطانية وأن يكون مُرفقاً بسند ملكية نافذ، وبالنسبة للعملاء المهتمين بالتمويل العقاري، يُغطي العرض العقارات المصنفة كأراضي تجارية أو زراعية في سند الملكية، ويشمل هذا باقة متنوعة من الخيارات، بدءا من المحلات التجارية إلى الأراضي الصناعية والمستودعات، علاوة على ذلك، تستوعب فئة التمويل الشخصي مجموعة واسعة من الأصول المخصصة لأغراض تجارية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الطابعات ومعدات المتاجر وغيرها من الأصول المماثلة.

وفي حين تم تصميم كل فئة من فئات التمويل بدقة عالية لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه، فقد قام البنك أيضا بمنح خيارات خاصة لرواد الاعمال لتعزيز تجربتهم، وتسهيل عملية الوصول إلى الأصول الضرورية.

الجدير بالذكر أن مساعي بنك نزوى المتواصلة تجاه مشهد ريادة الأعمال المحلي، تعكس التزامه الراسخ في تطوير الفرص الاقتصادية ويتماشى بسلاسة مع أهدافه المتمثلة في المساهمة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد و ازدهارها.

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-انتهي-