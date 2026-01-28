مسقط: تأكيدًا على التزامه بأعلى المعايير الدولية في أمن المعلومات، ، حصل بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، على شهادة ISO/IEC 27001:2022 المعترف بها عالميًا لنظام إدارة أمن المعلومات والصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس ISO. ويعكس هذا الإنجاز النهج الذي يتبعه بنك نزوى في حماية المعلومات وإدارة المخاطر المرتبطة بها، بما يضمن الحفاظ على سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها عبر مختلف عمليات البنك وأنشطته.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت الفاضلة آمنة البلوشية، رئيسةدائرة أمن المعلومات ببنك نزوى: "تعكس هذه الشهادة التزام بنك نزوى بثقافة التحسين المستمر ونهجه المسؤول في حماية المعلومات. كما تؤكد حرصنا الدائم على حماية معلومات عملائنا والحفاظ على أعلى مستويات الثقة والسرية، تماشيًا مع توسعنا المستمر في الخدمات الرقمية".

ويعزز هذا الإنجاز مكانة بنك نزوى كمؤسسة مالية موثوقة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي، حيث يواصل البنك تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز أمن أنظمته وخدماته. كما تؤكد هذه الشهادة توافق بيئة البنك التقنية مع أطر الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية، بما يضمن دمج متطلبات أمن المعلومات ضمن عمليات اتخاذ القرار وتطوير الأنظمة. ويُسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة بنك نزوى في مجال الأمن السيبراني، في وقت يشهد فيه القطاع المالي تسارعًا متزايدًا في تبنّي التقنيات الرقمية. ومن خلال ترسيخ أفضل الممارسات الأمنية المعتمدة عالميًا عبر مختلف عملياته.

وفي الوقت الذي يواصل فيه البنك توسيع عروضه الرقمية والاستجابة للتوقعات التنظيمية المتطورة، يظل البنك ملتزمًا بتعزيز أطر الحوكمة والأمن لديه بشكل استباقي، بما يسهم في ترسيخ ثقة عملائه وشركائه وكافة أصحاب المصلحة على حد سواء.

