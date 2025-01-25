مسقط: تأكيدًا لريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، توّج بنك نزوى بجائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في جوائز التمويل الدولية لعام 2024، ليحقق هذا التميز للعام الثالث على التوالي. هذه الجائزة تبرز التزام البنك بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وشاملة، تلبي احتياجات عملائه وتتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

تحتفل جوائز التمويل الدولية بالتفوق والإنجازات البارزة للمؤسسات المالية في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا، مع تسليط الضوء على التميز في القيادة والكفاءة والمكانة في الصناعة. أقيم الحفل بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، والشخصيات البارزة في القطاع المالي. حيث تسلم الجائزة نيابة عن البنك الفاضل خالد الكايد ، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، والفاضل محمد الهاشمي مساعد مدير عام الحوكمة والامتثال ببنك نزوى.

وتعليقاً على فوز البنك بالجائزة، قال الفاضل خالد الكايد: "إن الحصول على جائزة البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً في هذه المناسبة البارزة يعد مصدر فخر لنا. حيث نعتبر هذه الجائزة شهادة على التزامنا العميق بالابتكار في تطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، والتي تواكب تطلعات عملائنا. من خلال الابتكار المستمر، إذ نعمل على تقديم حلول مالية مبتكرة تحسن من تفاعلنا مع عملائنا، مع الحفاظ على القيم الإسلامية التي نبني عليها أعمالنا".

تأتي هذه الجائزة نظير جهود بنك نزوى المستمرة في أن يكون في طليعة المصارف المحلية التي تتبنى مفهوم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المصرفي. كما يعكس التكريم تفاني البنك في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. حيث حول البنك تركيزه إلى مساعدة عملائه من خلال إطلاق حلول مالية رقمية جديدة من خلال توظيف أحدث التقنيات في القطاع المصرفي.

وقد ساعد تركيز بنك نزوى على الابتكار الرقمي في تطوير منصاته المصرفية، بما في ذلك التطبيق الهاتفي المتطور الذي يتيح للعملاء إجراء مجموعة واسعة من المعاملات بكل سهولة ويسر. كما أن التطبيق يقدم ميزة الانضمام الرقمي التي تتيح للعملاء فتح حساباتهم بشكل سريع وآمن. إلى جانب ذلك، الفرع الرقمي في عُمان مول والذي يهدف لتوفير خدمات مبتكرة وتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملاء البنك. .

ويلتزم بنك نزوى بتوفير حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تتناسب مع مجموعة واسعة من شرائح العملاء، حيث يقدم مجموعة شاملة من المنتجات المبتكرة التي تفي باحتياجات شرائح المتجمع كافة. علاوة على ذلك، يتصدر البنك في تعزيز الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، مما يتيح للمستثمرين الاشتراك في الاكتتابات العامة من خلال تطبيق البنك وعبر شبكة فروعه.

وبصفته البنك الإسلامي الرائد والاكثر موثوقية في سلطنة عمان . يواصل البنك التزامه بتعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد والشركات من ضمان مستقبلهم المالي. هذا النهج لا يقتصر على تحسين حياة عملائه فحسب، بل يساهم أيضًا في النمو الاقتصادي والاجتماعي العام وازدهار الوطن.

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