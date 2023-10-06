مسقط: أعلن بنك نزوى البنك الإسلامي الرائد و الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان عن الإقبال الكبير من قبل العملاء للاشتراك في الاكتتاب العام لشركة أوكيو لشبكات الغاز (OQGN) –والمتوافق مع الشريعة الإسلامية-، عبر التطبيق الهاتفي وفروعه المنتشرة في أنحاء السلطنة. مما يؤكد على الطلب المتزايد على الحلول المصرفية المتوافقة مع مبادئ الشريعة. وتأتي هذه الاستجابة الكبيرة لتؤكد من جديد على ثقة و شراكة عملاء بنك نزوى، وتسلط الضوء على إلتزامهم المشترك بالتمويل الإسلامي.

الجدير ذكره بأن "أوكيو لشبكات الغاز" قد طرحت 49 في المئة من رأس مال الشركة للاكتتاب العام في بورصة مسقط ويعتبر هذا الحدث إنجازًا كبيرًا في القطاع المالي في سلطنة عُمان؛ باعتباره الأضخم في تاريخ البورصة. حيث بلغت عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام 2,122,005,720 سهما. حيث منح هذا الاكتتاب العام المستثمرين المحليين و الدوليين فرصة للمشاركة في مشروع بارز ذو أهمية كبيرة في مشهد الطاقة في سلطنة عُمان.

وقد جاء الاقبال الكبير من قبل عملاء بنك نزوى نتيجة لتميز الخدمات المقدمة من قبل البنك للاشتراك في الاكتتاب وذلك من خلال التطبيق الهاتفي دون الحاجة لزيارة الفروع، إضافة إلى الفروع المنتشرة في أنحاء السلطنة. كما شارك البنك في الحملة التوعوية التي أطلقتها شركة أوكيو لشبكات الغاز في أنحاء السلطنة للتعريف بدور البنك في الاكتتاب وطرق الاشتراك التي يوفرها البنك للعملاء.

بإعتباره البنك الاسلامي الرائد و الاكثر موثوقية في سلطنة عُمان ،الجدير بالذكر أن بنك نزوى شارك فالإكتتاب كبنك محصل للاكتتاب العام لشركة أوكيو لشبكات الغاز؛ حيث وفر البنك للعملاء فرصة الاشتراك من خلال الحرص على أن جميع جوانب هذا التعاون متوافقة مع تعاليم الشريعة. ومن خلال إضافة هذه الخدمة إلى مجموعة الخدمات المتنوعة التي يوفرها البنك؛ يواصل بنك نزوى تعزيز موقعه كقوة رائدة في المشهد المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان.

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