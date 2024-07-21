تقديرًا لريادته مشهد الصيرفة الإسلامية، حاز بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، بجائزة " البنك الإسلامي للعام" تقديرًا لأدائه الاستثنائي، كما تم اختيار بنك نزوى كأفضل بنك في السلطنة –ذات رأس المال المتوسط- وذلك بناءً على المسح الذي أجرته مجلة عمان إيكونوميك ريفيو OER، والذي اعتمد على الأداء المالي للمؤسسات المصرفية. وقد تسلم الجائزتين بالنيابة عن البنك الفاضل خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى.

ويُعد هذا التكريم انعكاسًا للجهود الرائدة التي يبذلها بنك نزوى في دفع جهود التنمية الاقتصادية للبلاد، ويُسلط الضوء أيضًا على دور البنك البارز في دفع حدود الابتكار في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الخدمات المصرفية في السلطنة وتوفير بيئة مصرفية تعزز الشمول المالي وتحسن من كفاءة العمليات لخدمة العملاء بشكل أفضل، راسِمًا بذلك نموذجًا متميزًا في الابتكار المصرفي لدعم جهود التنمية المستدامة للبلاد.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل خالد الكايد: " سُعداء جدًا بهذا التكريم والذي يعكس جهود بنك نزوى المميزة في مشهد الصيرفة الإسلامية، وتُبرز الدور الريادي الذي يتبوأه البنك في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد. نعتبر هذه الجائزة حافزًا لنا لمواصلة مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات وتُرسخ مكانتنا الريادية أيضًا في خارطة الصيرفة الإسلامية في السلطنة. وسنواصل استحداث حلول مصرفية عصرية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومواكبة أحدث التطورات في المعاملات المصرفية من أجل تقديم خدمات مالية متميزة وتُلبي كافة احتياجات العملاء المتنامية والمتطورة؛ وتدفع بالصيرفة الإسلامية نحو آفاق جديدة من النمو والابتكار."

يشار إلى أن بنك نزوى قد أعلن عن نتائجه المالية للربع الثاني من هذا العام مؤخرا والتي أظهرت أداء ماليًا واعِدًا، حيث سجلت نتائج بنك نزوى المالية في نهاية شهر يونيو 2024، نموًا في صافي الأرباح بنسبة 11% ونمت إجمالي أصول البنك لتصل 1,673 مليون ريال عُماني في 30 يونيو 2024، بزيادة قدرها 7% عن نفس الفترة من العام الماضي ، وشهدت محفظة التمويل نموًا بنسبة 9% لتصل إلى 1,442 مليون ريال عُماني، بينما نمت محفظة ودائع العملاء لتصل إلى 1,365 مليون ريال عُماني بزيادة قدرها 10% عن نفس الفترة من العام الماضي. هذه الانجازات البارزة تؤكد فاعلية استراتيجية النمو لبنك نزوى وتعكس ريادته لقطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان.

ويُجسد تكريم بنك نزوى بهذه الجوائز الجهود الحثيثة التي يقوم بها البنك بالتناغم مع رؤية عُمان 2040، و التي تعد بمثابة الخارطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة في البلاد. من خلال التركيز على الابتكار والمساهمة بشكل فعّال في دعم الأهداف الوطنية، ساهم بنك نزوى بشكل كبير في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والابتكار وتعزيز الشمول المالي؛ دافِعًا بالتنمية الاقتصادية نحو آفاق واعدة لبناء مستقبل مشرق للبلاد.

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