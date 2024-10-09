أعلن بنك لِشا ذ.م.م (عامة) ("بنك لِشا" أو "البنك") عن إتمام عملية الاستحواذ الكامل على "بنك بيريكي" في جمهورية كازاخستان. تم توقيع اتفاقية البيع والشراء المتعلقة بهذه الصفقة في 31 مارس 2024 بين بنك لِشا (بصفته المشتري) والإدارة الوطنية القابضة "بيتريك" في كازاخستان (بصفتها البائع). وقد تمّ إنجاز هذه الصفقة بتاريخ 8 أكتوبر 2024، حيث بلغ سعر الشراء المتفق عليه 65 مليار تينغي كازاخستاني، ما يعادل مبلغ 134,899,552 دولار اميركي وفقًا لسعر الصرف في وقت إتمام الصفقة.

يُعد بنك بيريكي بنكًا متعدد الأغراض حيث يقدّم خدمات مالية متنوعة للأفراد والشركات في جميع أنحاء كازاخستان. ويحظى بتصنيف مالي مستقر من فئة BB، ويشغّل شبكة من 18 فرعًا، ما يعزّز دوره المحوري في القطاع المصرفي الكازاخستاني.

وفي هذا السياق، علّق محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا قائلاً: "يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية نحو تعزيز محفظتنا الاستثمارية وترسيخ العلاقات التعاونية بين البلدين. كما يتماشى مع رؤيتنا طويلة الأجل التي تهدف إلى تعزيز الفرص عبر الحدود وتوسيع حضورنا في الأسواق الدولية."

بنك لِشا ذ.م.م. (عامة)، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخّص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومُدرج في بورصة قطر تحت الرمز(QSE-QFBQ) .

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