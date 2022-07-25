سعيا لتقديم خدمات استثنائية للعملاء

مسقط: تأكيدا على جهوده المستمرة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء عبر إثراء تجاربهم، أطلق بنك عمان العربي برنامج "سفراء الخدمة" والذي يهدف إلى تطوير قدرات عدد من موظفي البنك للقيام بدور داعم لموظفي الفروع، علاوة على معرفة احتياجات العملاء وتقديم حلول شاملة لهم تلبي متطلباتهم وتتجاوز تطلعاتهم.

وفي حديثه حول هذه المبادرة الفاعلة، قال الفاضل رشاد الشيخ، رئيس إدارة التجزئة المصرفية للأفراد في بنك عمان العربي:" تتمحور إحدى ركائز استراتيجية بنك عُمان العربي نحو التميز في تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لكافة العملاء وذلك عبر منح الأولوية لتلبية جميع احتياجاتهم. وجرى اختيار سفراء الخدمة من ضمن الكفاءات التي يتميز بها البنك إذا يتواجد السفراء في فروع مختارة للمساندة والإجابة على جميع استفسارت العملاء حول منتجات البنك وخدماته وغير ذلك، الأمر الذي سيعزز من كفاءة عمليات البنك ، كما سيضمن التعرف على العملاء مباشرة عند زيارتهم الفروع من خلال جعل سفراء الخدمة نقطة الاتصال الأولى لهم."

وخضع سفراء الخدمة لتدريبات مكثفة وشاملة لتطوير مهاراتهم الاتصالية في خدمة العملاء بناء على أحدث الممارسات العالمية المعتمدة في المجال، وأيضا لاكسابهم المعارف اللازمة حول منتجات وخدمات بنك عمان العربي لتلبية متطلبات العملاء بسلاسة وفاعلية، علاوة على تعريفهم بالأسئلة الشائعة لدى جميع أطياف المجتمع، حيث جرى تنصيب مجموعة من سفراء الخدمة في فروع مختارة لبنك عمان العربي.

علاوة على ذلك، سيقدم سفراء الخدمة الدعم اللازم لموظفي البنك عبر توجيه العملاء إلى مكاتب خدمة العملاء المخصصة لهم، وتسهيل تنفيذ معاملتهم عبر منصات البنك المختلفة، وأيضا تعزيز وعي العملاء حول اسخدام القنوات الرقمية للبنك، حيث سيكون السفراء واجهة البنك التي تعكس رؤيته المتمثلة في تقديم تجربة مصرفية لا مثيل لها للعميل.

هذا ويُعد بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغّل البنك اليوم شبكة واسعة تضم 48 فرع ومكتب تمثيلي، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي الأكثر تطوراً والتي تضم 145 جهاز في كافة أنحاء السلطنة. كما ويُعتبر بنك عُمان العربي من أكثر المؤسسات المالية المحلية تطوراً على الصعيد التقني مع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي يوفرها لزبائنه من الأفراد والشركات على حد سواء.

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