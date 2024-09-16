مسقط: أولى بنك ظفار – المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- اهتماماً واضحاً بالمرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة من خلال توفير خدمات مصرفية متخصصة لتحقيق استقلالها المالي، وتمكينها من إدارة شؤونها المالية، لاتخاذ قرارات واضحة فيما يتعلق بطموحاتها المالية.

ويقدم بنك ظفار تجربة مصرفية مريحة وآمنة للسيدات من خلال تمكينهن من إدارة شؤونهن المالية في أي وقت و مكان عبر عدة قنوات مثل أجهزة الصراف الآلي، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الهاتف النقال سهل الاستخدام، والمصمم لمساعدة النساء على توفير المزيد من الوقت والإنفاق بشروط مناسبة.

وتقدم الخدمات المصرفية للسيدات بطاقة خصم مباشر عمودية وبنفسجية مع مزايا فريدة، فضلا عن نسب تفضيلية على العوائد العالية تصل إلى 4.15%، ومجموعة من حسابات الودائع المختلفة التي تساعد المرأة على التخطيط لمستقبلها بعد التقاعد أو لمستقبل أطفالها.

وقد أطلق بنك ظفار مؤخرا بطاقة ائتمانية خاصة بهن لتلبية احتياجاتهن اليومية التي تقدم مجموعة من الخدمات مثل الإعفاء من الرسوم السنوية للسنة الأولى، والاستفادة من المكافآت الحصرية من خلال برنامج نقاط المكافآت التي يمكن استردادها عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو الموقع الإلكتروني، فضلا عن وجود فوائد واسعة النطاق لبطاقة فيزا للسيدات، بما في ذلك الدخول إلى صالات المطارات في مسقط وصلالة، وقبول عالمي في ملايين المواقع حول العالم.

كما يحرص بنك ظفار على تمكين المرأة العمانية في مختلف الوحدات الإدارية، وتأهيلها وإكسابها المهارات اللازمة للقيادة باعتبارها عضواً فاعلاً في مسيرة البنك الناجحة. وكان البنك قد نظم مؤخراً ملتقى المرأة العمانية للقيادة الذي أكد على ضرورة تمكين المرأة في قطاع المال والأعمال، وتطوير مواهبها لتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، وأهمية استخدام وسائل الإعلام للترويج عن العلامة التجارية الخاصة بمشاريعها.

وتتمحور استراتيجية البنك في تقديم تجربة استثنائية وفريدة للزبائن من خلال الخدمات والعروض المميزة والحصرية، وتعميق العلاقات القائمة والاحتفاظ بهم. فضلا عن تحمل المسؤولية اتجاههم، وتحقيق التعاون بين الزملاء والعمل بروح الفريق، وذلك لتحسين الإنتاجية والوصول إلى النمو المرجو.

وبإمكان السيدات فتح حسابهن المصرفي لدى بنك ظفار مباشرةً عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو زيارة أحد فروع البنك البالغ عددها 129 فرعًا والمتوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان. وبالإضافة إلى حساب السيدات، يقدم بنك ظفار العديد من حسابات التوفير للأطفال والشباب والقاصرين والعائد العالي والودائع المتكررة.

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