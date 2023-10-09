مسقط : أعلن بنك ظفار، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الوطنية لبدء حقبة جديدة من المدفوعات الرقمية والشمول المالي في جميع أنحاء السلطنة. وتجمع هذه الشراكة الإستراتيجية بين قوة تكنولوجيا نقاط البيع المتطورة التي يقدمها بنك ظفار والشبكة الواسعة من وكلاء شركة الغاز الوطنية الذين سيقومون الآن بعملية الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الرقمية الخاصة بالبنك.

وتؤكد الشراكة بين بنك ظفار وشركة الغاز الوطنية على رؤية مشتركة للابتكار والتقدم والتركيز على الزبائن، مما يتوافق بشكل وثيق مع أهداف التحول الرقمي الأوسع في سلطنة عمان وخطط التنمية الاقتصادية.

تعقيبًا على توقيع الإتفاقية؛ صرح الفاضل عبدالحكيم بن عمر العجيلي، الرئيس التنفيذي لبنك ظفار: "تعد شراكتنا مع شركة الغاز الوطنية علامة بارزة في رحلة سلطنة عمان نحو مجتمع خالٍ من التعاملات النقدية. ومن خلال تقديم تقنية نقاط البيع الرقمية وتعزيز الشمول المالي، فإننا لا نعزز فقط طرق الدفع الإلكتروني ولكن أيضًا نعمل على تسخير أحدث ما توصلت إليه الخدمات المالية الحديثة لخدمة أوسع شريحة من المواطنين."

ومن جانبه صرح الدكتور ريشاد مجاد - الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية بقوله: "يسعدنا أن نتشارك مع بنك ظفار في هذه الرحلة التحويلية، حيث يتيح لنا هذا التعاون أن نقدم لزبائننا تجربة دفع أكثر ملاءمة. علاوة على ذلك، من خلال تمكين وكلائنا من فتح حسابات مصرفية، فإننا نهدف إلى تعزيز رفاهيتهم المالية والمساهمة في رؤية عمان للتقدم الرقمي."

كما أن هذا التعاون بين بنك ظفار وشركة الغاز الوطنية يجسّد كيف يمكن أن يؤدي هذا التآزر بين القطاع المصرفي وقطاع الطاقة إلى تغييرات إيجابية في حياة الزبائن ودفع النمو الاقتصادي من خلال تبني الرقمنة والشمول المالي.

إحداث ثورة في المدفوعات باستخدام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية

إن خدمات الدفع الإلكتروني التي يقدمها بنك ظفار، بما في ذلك أجهزة نقاط البيع التقليدية ونقاط البيع عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، تهدف إلى تسهيل معاملات زبائن شركة الغاز الوطنية. إن نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية هو حل مبتكر يحول الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية الذكية إلى محطات دفع آمنة، ومن خلال اعتماد هذه التكنولوجيا، سيكون لدى وكلاء شركة الغاز الوطنية، بما في ذلك التجار والموزعين الفرعيين، القدرة على قبول مجموعة واسعة من طرق الدفع بسلاسة، بما في ذلك معاملات بطاقات الائتمان والخصم المباشر، والذي يوفر للزبائن تجربة دفع سريعة ومريحة وآمنة.

يهدف حل نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية إلى إزالة القيود المرتبطة بالمعاملات النقدية، مما يؤدي إلى إحداث ثورة في تجربة الزبائن الشاملة. علمًا بأنه يمكن استخدام أي هاتف/ جهاز ذكي يعمل بنظام أندرويد كمحطة نقاط بيع (POS). ولن يؤدي هذا التحول نحو المدفوعات الرقمية إلى تعزيز الراحة فحسب، بل سيساهم أيضًا في نمو الاقتصاد غير النقدي في السلطنة.

قيادة الشمول المالي

علاوةً على ما تم ذكره سابقًا، فإن بنك ظفار ومن خلال هذا التعاون سيقوم بمساعدة وكلاء توصيل الغاز في جميع أنحاء السلطنة في فتح حساباتهم المصرفية، مما يضمن التكامل الرقمي السلس في المدفوعات.

وتهدف هذه المبادرة لتقديم فوائد الخدمات المالية إلى شريحة أوسع من السكان، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم حسابات مصرفية تقليدية. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، يعمل كلٌ من بنك ظفار وشركة الغاز الوطنية على جعل الخدمات المالية أكثر شمولاً وفي متناول الجميع.

نبذة عن بنك ظفار

بنك ظفار هو مؤسسة مالية رائدة في سلطنة عمان، يلتزم بتقديم الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة. ومن خلال اتباع نهج يركز على الزبائن والتركيز على التحول الرقمي، يحتل بنك ظفار مكانة رائدة في تعزيز الشمول المالي ودعم تنمية العجلة الاقتصادية في سلطنة عمان.

حاليا، تتكون شبكة فروع بنك ظفار الواسعة من أكثر من 100 فرعًا بما في ذلك فروع ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، وثلاثة فروع للأعمال التجارية. تتضمن الشبكة أيضًا أكثر من 300 أجهزة صراف آلي، وأجهزة إيداع نقدي، وأجهزة متعددة الاستخدام، وأجهزة تفاعلية متعددة الخدمات.

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نبذة عن شركة الغاز الوطنية

إن شركة الغاز الوطنية هي أكبر شركة لتسويق غاز البترول المسال في سلطنة عمان ومزود موثوق لحلول غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي. وتفتخر شركة الغاز الوطنية بحضورها القوي في ماليزيا وقطر والإمارات العربية المتحدة والهند، مما يجعلها لاعباً هائلاً في مشهد الطاقة العالمي. وتلتزم الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز راحة حلول الطاقة للزبائن في جميع أنحاء البلاد.

حصلت شركة الغاز الوطنية على تصنيفها كشركة طاقة رائدة متخصصة في إمدادات غاز البترول المسال، وشبكات الغاز المتكاملة، ومشاريع غاز البترول المسال/ الغاز الطبيعي المضغوط، وصيانة شبكات الغاز، وتوريد معدات الغاز، والتصميم، والاستشارات، وخدمات الدعم. نحن ملتزمون بتقديم التميز في كل جانب من جوانب عملياتنا. ونتيجة لذلك فإن شركة الغاز الوطنية تبرز ككيان فريد من نوعه في عالم النفط والغاز.