مسقط،: مواصلةً لجهوده لأن يكون أقرب إلى زبائنه، افتتح بنك ظفار مؤخرًا فرعه الجديد في الغشب بولاية الرستاق الواقعة في محافظة جنوب الباطنة، ليشكل بذلك الفرع الـ128 ضمن شبكة فروع بنك ظفار وظفار الإسلامي حول السلطنة، هذا وأقيم حفل الافتتاح الرسمي تحت رعاية الشيخ/ حميد بن سالم التبعي - نائب والي الرستاق، وبحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، إضافةً إلى حضور عدد من الشخصيات المرموقة في المجتمع.

وحول ذلك تحدث طالب بن محمد الحجري، مساعد المدير العام – شبكة الفروع الداخلية ببنك ظفار قائلًا: " نحن سعداء بافتتاح فرع آخر في ولاية الرستاق. الأمر الذي يتماشى مع إطار استراتيجيتنا الرامية إلى أن نكون أقرب إلى زبائننا لتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم. ندعو زبائننا لزيارة الفرع والاستفادة من الخدمات المقدمة، كما نتطلع إلى افتتاح المزيد من الفروع في مختلف محافظات سلطنة عمان."

ويعد الفرع جديد جزء من خطة التوسع المستمرة لبنك ظفار، حيث يخطط البنك لفتح عدد من الفروع الجديدة في الأشهر المقبلة من أجل إتاحة خدماته للزبائن في جميع أنحاء السلطنة. وبالإضافة إلى فرع الغشب بالرستاق يمتلك بنك ظفار شبكة فروع واسعة تصل إلى 128 فرعًا، وبموقعه الاستراتيجي الذي يتميز بسهولة الوصول إليه، يقدم الفرع عددًا كبيرًا من الخدمات المصرفية، علاوةً على ذلك فقد تم تصميم الفرع ليضمن تجربة مصرفية ملائمة لهم.

هذا وبإمكان زبائن بنك ظفار الاستفادة من خدمات ومنتجات البنك من خلال شبكة فروعه حول سلطنة عمان، مثل خدمات فتح الحساب، والوادئع والقروض، وصرف العملات الأجنبية، والتمويل التجاري، وخدمات الاستثمار وغيرها. بالإضافة إلى أكثر من 360 أجهزة صراف آلي وإيداع نقدي، وبإمكان زبائن بنك ظفار إنجاز معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال. كذلك خدمة انجاز المعاملات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقة باستخدام رقم الهاتف النقال. هذا ويقدم بنك ظفار من خلال تطبيقه، خدمة التحويل الفوري إلى أي مصرف آخر في سلطنة عمان وعلى مدار الساعة، وخدمة النقد بدون بطاقة، وخدمة تعبئة الرصيد لجميع مشغلي الهواتف النقالة في سلطنة عمان. علاوةً على ذلك خدمة التحويل الفوري الدولي والتي تتيح للزبائن تحويل المبالغ النقدية فورًا حول العالم من خلال ويسترن يونيون.

يُعد بنك ظفار أحد المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عُمان، ويشتهر بالتزامه بتوفير الحلول المبتكرة والتركيز على خدمة الزبائن وتحقيق النمو المستدام. من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، يسعى بنك ظفار جاهداً لتقديم حلول مصرفية تلبي الاحتياجات المتطورة لمختلف زبائنه. وبفضل تفانيه في التميز والالتزام بالقيم المثلى، أصبح بنك ظفار شريكًا موثوقًا به في تحقيق النجاح المالي في سلطنة عُمان.

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