مسقط: أعلن بنك ظفار - المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان - مؤخرًا عن افتتاح ثلاثة فروع جديدة في مواقع معروفة في محافظة مسقط وهي: فرع ذا فيليج في الحيل الشمالية، وفرع الأنصب وتحديدًا في اللولو هايبر ماركت، وفرع مركز البهجة في الموالح الشمالية. وتترجم هذه الخطوة سعي بنك ظفار الدؤوب لأن يكون أقرب لزبائنه في جميع أرجاء سلطنة عمان وتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم.

وأقيمت حفلات الافتتاح الرسمي بحضور عدد من الشخصيات المرموقة في المجتمع وأعضاء الإدارة التنفيذية لبنك ظفار، حيث افتُتح فرع ذا فيليج تحت رعاية السيد/ خالد بن محفوظ البوسعيدي، رئيس مكتب وزير الإسكان والتخطيط العمراني، في حين تم افتتاح فرع الأنصب تحت رعاية سعادة/ علي بن خلفان الحسني، عضو مجلس الشورى. أما فرع مركز البهجة فقد تم افتتاحه تحت رعاية محسن بن طلال البحراني، مدير مجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش.

علمًا بأن افتتاح الفروع الجديدة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز حضور بنك ظفار حول سلطنة عمان، حيث ستقدم الفروع الجديدة جملة من الخدمات المصرفية للزبائن من الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان تجربة استثنائية لهم، كما سيواصل البنك جهوده ليكون أقرب إلى الزبائن بافتتاح المزيد من الفروع حول سلطنة عمان.

ويعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث عدد الفروع، حيث يمتلك شبكة فروع واسعة تصل إلى 129 فرعًا (تشمل فروع بنك ظفار وظفار الإسلامي). كذلك لدى بنك ظفار وظفار الإسلامي شبكة أجهزة لأكثر من 360 (جهاز صراف آلي – جهاز إيداع نقدي - جهاز متعدد الوظائف – جهاز تفاعلي متعدد الخدمات).

هذا وبإمكان زبائن بنك ظفار الاستفادة من خدمات ومنتجات البنك من خلال شبكة فروعه حول سلطنة عمان، بالإضافة إلى شبكة أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، كما يمكنهم إنجاز معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال. ويوفر بنك ظفار خدمة إنجاز المعاملات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقة باستخدام رقم الهاتف النقال. هذا ويقدم بنك ظفار من خلال تطبيقه، خدمة التحويل الفوري إلى أي مصرف آخر في السلطنة وعلى مدار الساعة، وخدمة تعبئة الرصيد لجميع مشغلي الهواتف النقالة في السلطنة، وخدمة التحويل الفوري الدولي والتي تتيح للزبائن تحويل المبالغ النقدية فورًا حول العالم. كما يسعى البنك باستمرار إلى توظيف التكنولوجيا في عملياته التشغيلية مما يساهم في تقديم خدمات مصرفية مريحة للزبائن، إذ أطلق مؤخرا خدمة "ظفار باي" و "Samsung Pay" وApply Pay” " وهي خدمات مبتكرة تعتمد على تمرير الهاتف النقال على أجهزة نقاط البيع بالتجزئة.

لمعرفة المزيد حول بنك ظفار تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك (www.bankdhofar.com)، أو التواصل عبر وسائل التواصل الإجتماعي: فيسبوك (www.facebook.com/BankDhofar)، وإكس(@BankDhofar)، والإنستجرام (www.instagram.com/BankDhofar)ز

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