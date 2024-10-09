مسقط: يسر بنك ظفار، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، أن يعلن عن النجاح الباهر الذي حققه ملتقى شركاء الخدمات المصرفية التجارية الذي أقيم مؤخراً في ولاية صحار. وقد جمعت هذه الفعالية أبرز زبائن البنك من الشركات وممثلي الجهات الحكومية لمناقشة أحدث التوجهات الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية فيما بينهم. وقد حضر الفعالية أعضاء من الإدارة التنفيذية وفريق الخدمات المصرفية التجارية في بنك ظفار الذين قاموا بالترحيب بممثلي الشركات وأصحاب المؤسسات المختلفة.

وفي خلال الملتقى، استضاف البنك متحدثًا متميزًا قدم عرضًا تقديميًا ركز من خلاله على رؤى قيمة حول الاتجاهات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية. كما شكلت الفعالية فرصة مواتية للتواصل بين الحضور، وتبادل الأفكار واكتساب فهم أعمق للمشهد الاقتصادي الحالي.

ويعد هذا أول ملتقى لشركائنا من الشركات في محافظة شمال الباطنة، والذي لاقى استحساناً كبيراً وحضورًا لافتًا من قبل الزبائن والزبائن المحتملين، مما يؤكد التزامنا بتعزيز علاقاتنا القوية مع زبائننا من الشركات في صحار، وبالتالي تعزيز حضورنا المؤسسي في المحافظة. كما يظل بنك ظفار ملتزماً بدعم نمو وتطور الأعمال في سلطنة عمان. وتلعب مثل هذه الفعاليات دورًا مهمًا في بناء العلاقات وتعزيز الشراكات وتقديم رؤى قيمة حول البيئة الاقتصادية المتطورة.

في صميم عمليات بنك ظفار للشركات، يوجد نهج واضح ودقيق للخدمات المالية، مع التركيز الشديد على الجودة وخدمة الزبائن الأفضل في فئتها، يسعى البنك باستمرار لتقديم خدمات فعالة بأسرع وقت ممكن. كما تشمل بعض المزايا الرئيسية للخدمات المصرفية للشركات التي يقدمها بنك ظفار ما يلي: تمويل المشاريع والاستشارات، وخدمات الخزينة، وحساب الضمان، والخدمات المصرفية للمعاملات، وتمويل سلسلة التوريد والتمويل التجاري.

ويعد بنك ظفار أحد البنوك الرائدة في سلطنة عمان، إذ يقدم خدمات مصرفية متكاملة لزبائنه من الشركات، والأفراد، كما يعمل على تلبية احتياجات الزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاع المصرفي، كما ويحرص البنك على تشجيع الابتكار وإثراء التجربة المصرفية للزبائن عبر المنتجات والخدمات المبتكرة، علاوةً على توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية، كما يسعى البنك لتحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك. وقد مكن ذلك بنك ظفار من تصدر قائمة أفضل البنوك في المنطقة

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