مسقط: يسر بنك ظفار، ثاني أكبر بنك من حيث عدد الفروع بسلطنة عمان، الإعلان عن دوره المحوري في تسهيل مشاركة زبائنه الكرام في الاكتتاب العام الأولي القادم لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج.

وكجزء من الطرح، سيقدم البنك خيار تمويل الاكتتاب العام الأولي بنسبة 1:1 لزبائن البنك من الأفراد والشركات، مما يسهل المشاركة في هذا الإنجاز. ويتألف الطرح من إجمالي ملياري سهم (وهو أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ سلطنة عُمان)، وهو ما يمثل 25% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. ومن المتوقع أن يجمع الاكتتاب العام الأولي ما يصل إلى 780 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 2.026 مليار دولار أمريكي) عند أعلى نطاق سعري، مما يرفع قيمة شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إلى 3.120 مليار ريال عماني (أي ما يعادل 8.104 مليار دولار أمريكي).

يمثل الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج فرصة استثمارية مهمة، حيث يلتزم بنك ظفار بضمان حصول زبائنه على تجربة مريحة وسهلة للمشاركة في هذا الاكتتاب، كونه يمكن للزبائن التقدم بطلب للاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج رقمياً من خلال تطبيق بنك ظفار للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، حيث تتيح هذه المنصة الرقمية إمكانية المشاركة الفورية وببضع خطوات سهلة من أي مكان. من ناحية أخرى، للزبائن الذين يفضلون التعامل وجهاً لوجه، يمكنهم أيضًا زيارة أي من فروع بنك ظفار البالغ عددها 130 فرعاً لتقديم طلب للاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج من خلال تعبئة نموذج الاكتتاب لشركة مسقط للمقاصة والإيداع الإلكتروني، وسيكون موظفو الفرع متاحين للمساعدة طوال عملية تقديم الطلبات.

علمًا بأنه وبالنظر إلى الاحتياجات المختلفة لزبائننا من الأفراد، يقدم بنك ظفار خيار تمويل الاكتتاب العام الأولي بنسبة 1:1 عبر تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، حيث بإمكان الزبائن تقديم طلب الاكتتاب ومتابعة طلبهم مباشرة من خلال التطبيق. علاوةً على ذلك؛ يمكن للزبائن الذهاب مباشرةً إلى أي من فروع بنك ظفار، مما يمنحهم إمكانية تأمين الأموال اللازمة بكل سهولة للاستثمار في الاكتتاب العام الأولي.

تجدر الإشارة إلى أن تمويل الاكتتاب العام الأولي من بنك ظفار متوفرًا بفائدة 0٪، لأول 15 يومًا من تاريخ إدراج الاكتتاب العام، مما يضمن أن يتمكن الزبائن من المشاركة في الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج دون تكبد تكاليف مالية إضافية. كما توجد رسوم معالجة رمزية قدرها 0.25٪ إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة لطلبات الاكتتاب العام الأولي بحد أقصى 125 ريال عماني إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة، مما يجعلها خياراً فعالاً من حيث التكلفة بالنسبة لهم. ينطلق الاكتتاب العام الأولي للأفراد من تاريخ 30 سبتمبر ولغاية 9 أكتوبر 2024، وللمؤسسات من تاريخ 30 سبتمبر ولغاية 10 أكتوبر 2024. وتعكس هذه المبادرة التزام بنك ظفار المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة لتمكين الزبائن من الأفراد والشركات على حد سواء.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.bankdhofar.com أو الاتصال بمركز الاتصالات على الرقم 24791111. علمًا بأن بنك ظفار يمتلك شبكة فروع واسعة تصل إلى 130 فرعًا (تشمل فروع بنك ظفار وظفار الإسلامي) كذلك لدى بنك ظفار وظفار الإسلامي شبكة أجهزة لأكثر من 360 (جهاز صراف آلي – جهاز إيداع نقدي - جهاز متعدد الوظائف – جهاز تفاعلي متعدد الخدمات).

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