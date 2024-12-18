مسقط - حصد بنك ظفار – ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع- على جائزتين مرموقتين على المستوى العالمي في مجال خدمة الزبائن التي تعكس الالتزام الراسخ للبنك بتقديم تجربة استثنائية للزبائن، والدفع بعجلة الابتكار في القطاع المصرفي بسلطنة عمان.

وقد حصل بنك ظفار على جائزة " برنامج صوت الزبون المؤسسي" ضمن جوائز كورس لإعادة الاختراع في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 التي تنافس فيها ما يقارب 700 بنك وشركة تأمين من جميع أنحاء العالم. وتترجم هذه الجائزة تفاني البنك في الاستماع إلى ملاحظات الزبائن وتحسينها وتحويل رؤيتهم ونظرتهم إلى واقع ملموس. كما تؤكد هذه الجائزة على اتباع بنك ظفار أفضل الأفكار والممارسات في صناعة الخدمات المالية بالشرق الأوسط وأفريقيا، ووضع الزبائن في قلب العمليات التشغيلية المختلفة.

أما الجائزة الأخرى التي حصل عليها بنك ظفار هي جائزة فيرينت انسبير في الشرق الأوسط وأفريقيا و أوروبا ( Verint EMEA Inspire Awards 2024) ، إذ تم تكريم البنك بالجائزة الفضية في الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا المتقدمة وتحليل صوت الزبائن باستخدام الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى تفاعل الزبائن وتبسيط تقديم الخدمات. وتؤكد هذه الجائزة التزام البنك بالبقاء في المقدمة في ظل بيئة تنافسية من خلال الاستفادة من الحلول المبتكرة لتقديم تجربة استثنائية للزبائن.

ويعد بنك ظفار من المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عمان الذي يقدم خدماته لكافة شرائح المجتمع، مع اتباع أسلوب ونهج يركز على الزبائن في عملياته التشغيلية، والاستثمار في الخدمات الإلكترونية المبتكرة. كما يقدم بنك ظفار مجموعة من الحلول المالية المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأفراد والشركات بكفاءة عالية وأمان لا مثيل لهما.

وكجزء من هذا الالتزام، يقدم بنك ظفار مجموعة متنوعة من الحلول المالية لدعم الزبائن في جميع مراحل الحياة بدءًا من الحسابات الجارية، وحسابات التوفير إلى خيارات الاستثمار، وتلبية المتطلبات الفردية والتجارية.

كما يقدم بنك ظفار خدمات مالية متخصصة وحلول للشركات، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، الأمر الذي يساعدها على النمو والتوسع مما يساهم بدوره في الدفع بعجلة الاقتصاد العماني بشكل عام.

وبإمكان الزبائن من الأفراد والشركات الوصول إلى خدماتنا أو الاستفسار عنها من خلال شبكة الفروع البالغ عددها 129 فرعًا و المتوزعة والمتوزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان مما يجعل بنك ظفار شريكًا موثوقًا به في تلبية احتياجاتهم المالية. كما تتيح الخدمات المصرفية الرقمية المتقدمة لبنك ظفار للزبائن إدارة حساباتهم بشكل أكبر، إضافة إلى دفع الفواتير، وتحويل الأموال مما يضمن تجربة مصرفية مريحة و سلسة.

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