مسقط - حصد بنك ظفار - أحد البنوك الرائدة في سلطنة عمان- على جائزة التميز المرموقة في المعالجة المباشرة للمدفوعات (STP) خلال العام الماضي من مجموعة سيتي المصرفية نظرا للأداء المتميز والكفاءة الاستثنائية في معالجة المدفوعات بالدولار الأمريكي.

وتأتي جائزة التميز في معالجة المدفوعات المباشرة من سيتي بنك تقديرًا للمؤسسات المالية التي تُظهِر جهوداً فعالة في معالجة كميات كبيرة من المدفوعات بدقة وكفاءة استثنائيين.

وتؤكد هذه الجائزة قدرة بنك ظفار على الحفاظ على معدلات معالجة مدفوعات مباشرة شبه مثالية على التزامه بالتميز التشغيلي ورضا الزبائن، كما تعزز مكانة بنك ظفار كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة، إذ يسعى باستمرار إلى تعزيز عملياته وتقديم خدمات مصرفية استثنائية وترسيخ العلاقات مع الزبائن والاحتفاظ بهم.

ويمتلك بنك ظفار شبكة فروع متوزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان تصل إلى 126 فرعا على مستوى عال من التصميم الفاخر الذي يضمن تجربة ممتعة للزبائن خلال فترة الزيارة، فضلا عن وجود أكثر من 360 جهاز صراف آلي وإيداع نقدي وجهاز متعدد الخدمات، انطلاقاً من حرصه على توثيق علاقاته بزبائنه.

ويحرص البنك على تشجيع الابتكار وإثراء التجربة المصرفية للزبائن عبر المنتجات والخدمات المبتكرة، علاوةً على توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية، كما يسعى البنك لتحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك، وقد مكن ذلك بنك ظفار من تصدر قائمة أفضل البنوك في السلطنة.

كما يواكب البنك التطورات الرقمية المختلفة من خلال الاستثمار الضخم في التكنولوجيا، وتبنى استراتيجيات مبتكرة لتحسين تجربة الزبائن، وتبسيط العمليات التشغيلية، وتوفير مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا