مسقط – افتتح بنك ظفار – المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- فرع جديد في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار لتلبية الاحتياجات اليومية والمختلفة للزبائن، وتوثيق العلاقة معهم.

كما يسعى بنك ظفار من خلال التوسع في شبكة فروعه إلى دعم مبادرات الحكومة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 الرامية إلى الاهتمام بالمواطنين الذين يمتلكون قدرات وكفاءات عالية وتوفير فرص عمل لهم في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم لهم الدعم المالي والاستشارات الاقتصادية التي تساعدهم على نمو مؤسساتهم من خلال الفروع.

ويقدم بنك ظفار عبر افتتاحه هذا الفرع خدماته لكافة شرائح المجتمع، من الأطفال والشباب والسيدات والقاصرين، وحاملي بطاقات الرفعة والريادة، والسياح والزوار أيضا نظرا لامتلاك ولاية ثمريت المعالم التراثية والأماكن الطبيعية وانتشار شجرة اللبان في أراضيها مما يجعلها وجهة سياحية على مدار العام. كما يخدم هذا الفرع الزوار القادمين إلى محافظة ظفار خاصة في فصل الخريف، نظرا لوجود موقعه على الطرق الرئيسية التي تربط الولايات الساحلية بمختلف المحافظات الاخرى.

وقد رعى حفل افتتاح فرع ثمريت سعادة الشيخ أحمد بن حمد المعولي، والي ولاية ثمريت.

وبافتتاح هذا الفرع، يصل عدد فروع بنك ظفار وظفار الإسلامي 127 فرعا متوزعة في مختلف محافظات سلطنة عمان. ويعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث عدد الفروع، فضلا عن 360 جهازاً للصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي التي تعمل على مدار الساعة.

و يلتزم بنك ظفار بمواكبة التطورات الرقمية المختلفة من خلال الاستثمار الضخم في التكنولوجيا، وتبنى استراتيجيات مبتكرة لتحسين تجربة الزبائن، وتبسيط العمليات، وتوفير مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية. إذ يقدم البنك عبر تطبيق الهاتف النقال مجموعة واسعة من المزايا التي تتيح للزبائن إدارة حساباتهم، والبقاء على اطلاع على أنشطتهم المالية بسهولة في أي وقت ومكان مثل دفع الفواتير، والتحويلات المالية الفورية سواء في داخل سلطنة عمان أو خارجها.

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