مسقط: يسر بنك ظفار، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، الإعلان عن فوزه بجائزة "أفضل بنك للحلول الرقمية" المرموقة من مجلة يوروموني، إحدى المجلات المالية المعروفة في العالم، ويؤكد هذا التكريم على التزام بنك ظفار بالابتكار والتميز في الخدمات المصرفية الرقمية.

تكرّم هذه الجائزة الجهود الاستثنائية التي يبذلها البنك في تطوير بنيته التحتية الرقمية، وتعزيز التجربة المصرفية للزبائن، وإدخال تقنيات مالية مبتكرة، حيث تتراوح العروض والخدمات الرقمية للبنك ما بين تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، وإدارة الحسابات عبر الإنترنت، إلى توفير حلول دفع مبتكرة، وخدمات استشارية مالية شخصية، وغيرها.

وقد أعرب الدكتور طارق طه، مدير عام - تقنية المعلومات ببنك ظفار، عن امتنانه لهذا التكريم وقال: "يشرفنا أن نحصل على جائزة "أفضل بنك للحلول الرقمية" من يوروموني، حيث يعكس هذا الإنجاز التزامنا الدؤوب بتسخير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتعزيز التجربة المصرفية لزبائننا. ونحن نؤمن بأن الابتكار الرقمي أمر محوري لنجاحنا المستقبلي، وسنواصل الاستثمار في الحلول المتطورة التي تمكن زبائننا وتدفع القطاع المالي في سلطنة عمان إلى الأمام."

تتضمن المبادرات الرقمية لبنك ظفار تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والذي يسمح للزبائن بإدارة حساباتهم ودفع الفواتير وتحويل الأموال، وحتى الاستثمار في مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، كل ذلك عبر هواتفهم الذكية. كما يقدم بنك ظفار أيضًا خدمة فتح حساب عبر الإنترنت بسهولة، ويتيح للزبائن الجدد فتح حسابات توفير جديدة دون الحاجة إلى زيارة الفرع من خلال تطبيق "انطلاقة" الخاص ببنك ظفار.

ويضمن التزام البنك بالأمن السيبراني حماية البيانات الشخصية لكل زبون، وبناء الثقة بين زبائنه، حيث يعمل باستمرار على تحسين خدماته الرقمية، وتصميم الحلول لتلبية الاحتياجات المحددة لكل زبون وفقًا لإحتياجاته المتنوعة.

يثمن بنك ظفار حصوله على هذا التكريم من مجلة يوروموني والذي جاء ترجمةً لجهوده في ريادة الحلول المصرفية الرقمية في سلطنة عمان، كما تعزز هذه الجائزة مكانة البنك كبنك يركز على الزبائن في القطاع المصرفي الرقمي وتؤكد تفانيه في تقديم تجارب مصرفية مبتكرة ومريحة لزبائنه.

يمتلك بنك ظفار شبكة فروع واسعة تصل إلى أكثر من 100 فرعًا (تشمل فروع بنك ظفار وميسرة) إضافة إلى ثلاثة فروع للأعمال التجارية. كذلك لدى بنك ظفار وميسرة شبكة أجهزة لأكثر من 300 (جهاز صراف آلي – جهاز إيداع نقدي - جهاز متعدد الإستخدام – جهاز تفاعلي متعدد الخدمات).

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