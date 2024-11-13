مسقط - تُعد البنوك التجارية جزءاً هاماً من صناعة التأمين، وتلعب دوراً حيوياً في تقديم حلول تأمينية شاملة ومتكاملة للأفراد التي تلبي احتياجاتهم الشخصية والمالية على حد سواء. ويقوم بنك ظفار بدور الوسيط بين شركات التأمين والزبائن لتسهيل عملية الحصول على التأمين المناسب، الأمر الذي يساهم بدوره في توفير الراحة للزبائن حيث يتمكنوا من إدارة حساباتهم المصرفية وخدمات التأمين تحت سقف واحد.

ويقدم بنك ظفار بالتعاون مع شركة ظفار للتأمين خطط لتغطيات تأمينية مختلفة، مثل تأمين السيارات الشامل وضد الغير بأقساط مخفضة، مع سرعة إصدار وثيقة التأمين، فضلا عن التأمين الصحي لجميع أفراد العائلة، والعاملين في المنازل، كما يتم وضع خطط التأمين الصحي بناء على المتطلبات.

وتشمل تغطية التأمين المنزلي من بنك ظفار حماية الهيكل والممتلكات والمعدات من الخسائر أو الأضرار المحتملة الناجمة عن الحرائق والانفجارات والاضطرابات المدنية مثل الأعمال التخريبية، والظواهر الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات والانهيارات الأرضية والزلازل.

ويعد تأمين السفر المقدم من بنك ظفار جزءًا أساسيًا أثناء التخطيط للرحلات، لأنه يشمل العديد من الفوائد الرئيسية مثل التغطية التأمينية في حالة التأخير في المغادرة، أوفقدان الأمتعة أو جواز السفر وغيرها لتوفير راحة البال لزبائننا أثناء السفر.

وقال بلال بن فائز الرئيسي، مساعد المدير العام للبطاقات والتأمين المصرفي ببنك ظفار: يلعب قطاع التأمين في سلطنة عُمان دورًا مهما في الاقتصاد الوطني، إذ يعد من القطاعات الأسرع نمواً، إذ ساهم هذا القطاع بحوالي 1.23% في الناتج المحلي الإجمالي مما يشير إلى إقبال الأفراد بكافة شرائحهم على تأمين ممتلكاتهم وحياتهم، في الوقت الذي تشهد عُمان استقراراً اقتصادياً وانتعاشاً جيداً مع تحسن التصنيف الائتماني، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف: ”إن دور بنك ظفار يساهم في تسهيل الحصول على خدمات التأمين ليس للأفراد فحسب، وإنما للشركات أيضاً عن طريق حماية ممتلكاتها واستثماراتها وأصولها من الخسائر المحتملة مثل الاحتيال والسرقة والكوارث الطبيعية وغيرها، مما يعزز استقرارها ويضمن استمراريتها في تقديم الخدمات المالية".

وقال عمر أحمد الشيخ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للتأمين: "نحن نقدر علاقتنا مع بنك ظفار ونتعاون معهم لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة لزبائن بنك ظفار".

وللحصول على خدمات التأمين بإمكانكم زيارة أي فرع من فروع بنك ظفار والمنتشرة في جميع محافظات سلطنة عمان.

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