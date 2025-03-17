مسقط - وقع بنك ظفار - ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع - مذكرة تفاهم مع شركة سمارتك المتخصصة في حلول البرمجيات لتأسيس تعاون استراتيجي لتقديم حلول متطورة للمحاسبة والدفع الإلكتروني.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الخدمات المالية الرقمية المقدمة من بنك ظفار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في محلات البيع بالتجزئة والمطاعم ومحلات الغسيل من خلال دمج نظام سمارتك مع تقنية نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية مما يخلق منصة شاملة للشركات لإدارة المدفوعات والمعاملات المالية بسلاسة.

ويُمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أتمتة المحاسبة، ومعالجة الطلبات، وإنشاء الفواتير، وتتبع المبيعات، ومعالجة الفواتير بسلاسة عبر التكامل مع نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية من بنك ظفار مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء اليدوية، كما يساعد هذه المؤسسات على الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة والسيطرة على تدفقاتها النقدية.

ووقع مذكرة التفاهم أمجد إقبال حسن اللواتي، رئيس التجزئة المصرفية في بنك ظفار، وعبد العزيز المعولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سمارتك، وبحضور مسؤولين من كلا المؤسستيين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستشرف سمارتك على تركيب النظام المتكامل، وتوفير التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني المستمر. ومن ناحية أخرى، سيوفر بنك ظفار حلول نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية إلى جانب الدعم المصرفي والترويجي.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال أمجد إقبال حسن اللواتي، رئيس التجزئة المصرفية في بنك ظفار: "تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في التحول الرقمي في سلطنة عمان. حيث تدمج حلول المحاسبة والدفع المتطورة الخاص بشركة سمارتك مع تقنية نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية من بنك ظفار مما يساهم بدوره في تعزيز كفاءة الأعمال وتحقيق الشمول المالي، كما نُمكن الشركات من الوصول إلى نظام مالي موحد يبسط المعاملات، ويضمن الامتثال، ويحسن الإنتاجية التشغيلية".

وتتخصص شركة سمارتك - وهي مؤسسة عمانية صغيرة ومتوسطة مقرها مسقط - في حلول المحاسبة ، وتكامل أنظمة نقاط البيع، وتطوير البرمجيات، وأتمتة تكنولوجيا المعلومات، وتقنيات الدفع الرقمية.

ويُمكن للمطاعم الاستفادة من هذا الحل عبر تبسيط معالجة الطلبات، وربط أجهزة نقاط البيع بأنظمة المطبخ، إضافة إلى مساعدة أصحاب المطاعم على تتبع المبيعات، مما يجعل من السهل إدارة ساعات الازدحام بسلاسة.

وبالنسبة لمحلات الغسيل، يوفر النظام الفواتير الآلية، وتتبع الطلبات، والإشعارات في الوقت المناسب للزبائن. إذ تساعد برامج الولاء المتكاملة الشركات على الاحتفاظ بالزبائن من خلال العروض المخصصة مما يجعل العمليات اليومية أبسط وأكثر ملائمة.

ويمكن لشركات التجزئة إدارة المبيعات داخل المتجر وعبر الإنترنت في منصة واحدة، وتتبع المخزونات بدقة عالية، والوصول إلى تقارير المبيعات في الوقت المناسب. كما تعمل مزايا المدفوعات والمحاسبة المتكاملة في النظام على تبسيط الإدارة المالية، مما يساعد تجار التجزئة على التركيز على النمو ورضا الزبائن.

وتتماشى هذه الشراكة مع أهداف رؤية عُمان 2040 المتمثل في تعزيز الاقتصاد وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الأدوات المالية الآمنة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى وجود مزايا مختلفة مثل التحليلات السريعة في الوقت المناسب، والتكاملات القائمة على الحوسبة السحابية ، والفاتورة الآلية ، والحماية المتقدمة من مخاطر الاحتيال. ومن المقرر أن يحدث هذا الحل المتكامل ثورة في العمليات المالية عبر المجالات المختلفة بما في ذلك التجزئة وخدمات الضيافة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية.

ويظل بنك ظفار في طليعة الخدمات المصرفية الرقمية في سلطنة عمان مستفيدًا من شبكة فروعه الواسعة والحلول الرقمية المتطورة والتكامل التكنولوجي القوي لدعم الشركات. كما يواصل الاستثمار في الابتكار في الخدمات الرقمية التي تركز على خدمة الزبائن وتمكينهم من الأدوات المالية المتقدمة لضمان الكفاءة والراحة والأمان في عملياتهم المالية.

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