مسقط: يسر بنك ظفار، ثاني أكبر بنك من حيث عدد الفروع بسلطنة عمان، وظفار الإسلامي (نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار) الإعلان عن دورهما المحوري في تسهيل مشاركة زبائنهما في الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية. كما يقوم بنك ظفار بدور المنسق العالمي المشترك ومدير الإصدار للاكتتاب العام الأولي.

تعتبر شركة أوكيو للصناعات الأساسية، هي شركة الإنتاج المتكامل الوحيدة للميثانول والأمونيا والغاز البترولي المسال في سلطنة عمان، وتعتزم طرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وتضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من الاكتتابات العامة الأولية التي قامت بها مؤخراً الشركات التابعة لمجموعة أوكيو.

وكجزء من الطرح، يقدم بنك ظفار وظفار الإسلامي خيار تمويل الاكتتاب العام الأولي بنسبة 1:1 لزبائنهما، مما يسهل المشاركة في هذا الاكتتاب. ويتألف الطرح من إجمالي 1,695,150,517 سهمًا، وهو ما يمثل 49% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أوكيو للصناعات الأساسية. ومن المتوقع أن يجمع الاكتتاب العام الأولي حوالي 188.2 مليون ريال عماني (أي ما يعادل قرابة 490 مليون دولار أمريكي) عند أعلى نطاق سعري، مما يرفع قيمة شركة أوكيو للصناعات الأساسية إلى حوالي 385 مليون ريال عماني (أي ما يعادل قرابة 1 مليار دولار أمريكي).

وقد أصدرت هيئة الرقابة الشرعية ”SSB“ لدى ظفار الإسلامي ما يؤكد أن الطرح متوافق مع الشريعة الإسلامية ، بناءً على الظروف السائدة ووفقًا لتاريخ هذا التصريح.

يمثل الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية فرصة استثمارية مهمة، حيث يلتزم بنك ظفار وظفار الإسلامي بضمان حصول زبائنهما على تجربة مريحة وسهلة للمشاركة في هذا الاكتتاب، كونه يمكن للزبائن التقدم بطلب للاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية رقمياً من خلال تطبيق كل من بنك ظفار وظفار الإسلامي للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، حيث تتيح هذه المنصة الرقمية إمكانية المشاركة الفورية وببضع خطوات سهلة من أي مكان. من ناحية أخرى، للزبائن الذين يفضلون التعامل وجهاً لوجه، يمكنهم أيضًا زيارة أي من فروع بنك ظفار وظفار الإسلامي البالغ عددها 129 فرعاً مجتمعةً لتقديم طلب للاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية من خلال تعبئة نموذج الاكتتاب لشركة مسقط للمقاصة والإيداع الإلكتروني، وسيكون موظفو الفروع متاحين للمساعدة طوال عملية تقديم الطلبات.

علمًا بأنه وبالنظر إلى الاحتياجات المختلفة لزبائننا من الأفراد، يقدم بنك ظفار خيار تمويل الاكتتاب العام الأولي بنسبة 1:1 عبر تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، حيث بإمكان الزبائن تقديم طلب الاكتتاب ومتابعة طلبهم مباشرة من خلال التطبيق. علاوةً على ذلك؛ يمكن للزبائن الذهاب مباشرةً إلى أي من فروع بنك ظفار، مما يمنحهم إمكانية تأمين الأموال اللازمة بكل سهولة للاستثمار في الاكتتاب العام الأولي.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر ظفار الإسلامي خيار تمويل الاكتتاب العام الأولي بنسبة 1:1 والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يمكن للزبائن الاستفادة من هذه التسهيلات من خلال زيارة أي من فروع ظفار الإسلامي. وهذا يعني أن الزبائن يمكنهم بسهولة الاستثمار في الاكتتاب العام الأولي.

تجدر الإشارة إلى أن تمويل الاكتتاب العام الأولي من بنك ظفار متوفرًا بفائدة 0٪ ونسبة ربح 0% من ظفار الإسلامي، وذلك لأول 15 يومًا من تاريخ إدراج الاكتتاب العام، مما يضمن أن يتمكن الزبائن من المشاركة في الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية دون تكبد تكاليف مالية إضافية.

كما توجد رسوم معالجة رمزية قدرها 0.25٪ إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة لطلبات الاكتتاب العام الأولي بحد أدنى 25 ريالاً عمانياً إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة، وحد أقصى 125 ريال عماني إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة، مما يجعلها خياراً فعالاً من حيث التكلفة بالنسبة للزبائن. ينطلق الاكتتاب العام الأولي للأفراد من تاريخ 24 نوفمبر 2024، ولغاية 28 نوفمبر 2024، وللمؤسسات من تاريخ 24 نوفمبر ولغاية 1 ديسمبر 2024. وتعكس هذه المبادرة التزام بنك ظفار وظفار الإسلامي المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة لتمكين الزبائن من الأفراد والشركات على حدٍ سواء.

ويضمن الدور المحوري لبنك ظفار بصفته مدير الإصدار والمنسق العالمي المشترك ووكيل التحصيل تجربة اكتتاب سلسة وفعالة تعكس التزام البنك بالتميز التشغيلي ومكانته الرائدة في القطاع المالي في سلطنة عمان.

استفد من هذه الفرصة الفريدة من نوعها للاستثمار في شركة أوكيو للصناعات الأساسية، وقم بتنزيل تطبيق بنك ظفار أو تطبيق ظفار الإسلامي للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال اليوم وكن جزءًا من هذه الرحلة الفريدة.

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