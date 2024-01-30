القاهرة، مصر: أعلن بنك ستاندرد تشارترد رسمياً اليوم عن بدء عملياته المصرفية في مصر بعد حصوله على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري. ويعد إطلاق البنك لخدماته في مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز خطط التنمية الاقتصادية من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال في مصر.

وقد تم هذا الإعلان اليوم في القاهرة بحضور كبار ممثلي البنك بما في ذلك بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجوعة بنك ستاندرد تشارترد، وسونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد في إفريقيا والشرق الأوسط. هذا وسيقدم البنك خدماته المصرفية للجهات السيادية والحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات العالمية العاملة في البلاد من خلال مقره الرئيسي في كايرو فيستيفال سيتي

وفي هذه المناسبة صرح بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، قائلا: " هذا الإعلان اليوم، يمكننا من ترسيخ تواجدنا في المنطقة بفضل تاريخنا العريق منذ ١٠٠ عام. إن إطلاق عملياتنا في مصر يعكس الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، ويبرز المرونة والإمكانات الاقتصادية المتنوعة، وكذلك الآفاق القوية للنمو." وأضاف وينترز: "ومن خلال الاستفادة من شبكتنا العالمية وخدماتنا المتميزة، نهدف إلى الدخول في المشهد الاقتصادي الديناميكي في البلاد ودعم تقدمها الاقتصادي."

والجديد بالذكر أن بنك ستاندرد تشارترد كان قد حصل على الترخيص من البنك المركزي المصري لفتح فرعه الأول في البلاد في عام 2022.

ومن جانبه، قال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد في إفريقيا والشرق الأوسط: "بفضل قيادة البنك المركزي المصري، نسعد بإعلان انطلاق عملياتنا في السوق المصري الذي يعد أحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتمتع مصر، كونها عضواً جديداُ في مجموعة ‘بريكس’، بأهمية اقتصادية كبيرة، وفرص نمو واعدة، وموقع استراتيجي؛ ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن سوق ديناميكي ذو إمكانيات متنوعةTop of Form. إن إطلاق فرع البنك في مصر يسد فجوة طويلة الأمد في شبكة الفروع، كما يعزز التزامنا تجاه مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا."

وفي نوفمبر 2023، أعلن البنك عن تعيين محمد جاد رئيساً تنفيذياً لعملياته في مصر، ويلتزم البنك بتعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توفير الدعم والمساعدة لعملائه وشركائه في فتح فرص متنوعة في السوق، وتوسيع نطاق أعمالهم، وربطهم عبر شبكته المصرفية.

يقع المقر الرئيسي للبنك البريطاني في المملكة المتحدة ، ولكنه يركز عملياته على الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط،ويعتبر الشرق الأوسط سوقًا استراتيجيًا لبنك ستاندرد تشارترد، حيث تأسس أول فرع للبنك في الشرق الاوسط في البحرين عام 1920.

نبذة عن ستاندرد تشارترد:

ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة، ويسجل وجوداً له في 52 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 64 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل"، والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونغ كونغ.

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