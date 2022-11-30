● بشراكة استراتيجية مع مسرعة أعمال فلك للاستثمار

● إطلاق النسخة الأولى من البرنامج العالمي في المملكة العربية السعودية، مما يمكن الشركات الناشئة التي تتخذ من السعودية مقرا لها وتديرها المرأة من الاستفادة من فرص التدريب والإرشاد والتمويل الأولي

● تهدف المبادرة إلى سد الفجوة التمويلية التي لا تزال قائمة لرائدات الأعمال والشركات الناشئة التي تقودها المرأة في قطاع التكنولوجيا

● ستحصل الفائزات هذا العام على تمويل إجمالي يصل إلى 50,000 دولار أمريكي

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلن بنك ستاندرد تشارترد وشركة فلك للأعمال والاستثمار عن إطلاق الدفعة الأولى من برنامج "المرأة والتكنولوجيا" في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج اعتبارا من 28 نوفمبر وستظل مفتوحة لمدة ثمانية أسابيع.

يهدف البرنامج الذي يستمر لمدة 8 أسابيع إلى دعم الشركات الناشئة التي تقودها المرأة في المملكة العربية السعودية من خلال تزويد رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا بفرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى التمويل، ويأتي ذلك في إطار مبادرة "المرأة والتكنولوجيا" العالمية التي أطلقها البنك والموجودة حاليا بنجاح في 6 دول أخرى.

يشار إلى أن المملكة أعلنت هذا العام عن منح أكثر من 6.4 مليار دولار أمريكي في مجال التقنيات المستقبلية واستثمارات ريادة الأعمال، وهي ركيزة أساسية لرؤية 2030 التي تركز على تعزيز ريادة الأعمال من خلال تدعيم استثمارات القطاع الخاص، ودعم الابتكار، وجذب المواهب وتدريبها. وفي هذا الإطار سلط تقرير حديث صادر عن "ومضة" أنه من الهام تقديم المزيد من المبادرات لدعم الأعمال التجارية التي تقودها المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حصلت الشركات الناشئة التي يقودها الرجال على 99% من إجمالي الاستثمارات البالغة 374 مليون دولار أمريكي التي تم جمعها في أغسطس 2022، مع 1% فقط يذهب إلى الشركات الناشئة التي أسستها أو شاركت في تأسيسها المرأة.

وفي معرض حديثه عن هذه المبادرة، قال مازن البنيان، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد المملكة العربية السعودية: " زيادة تنويع الدخل والموارد بعيدا عن النفط، والطلب على الخدمات التي تقودها التكنولوجيا الرقمية، والنماذج الداعمة للأعمال، هي بعض الدوافع الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة نشاط ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية. ونحن فخورون بالتعاون مع شركة فلك للأعمال والاستثمار وتقديم برنامج "المرأة والتكنولوجيا" إلى المملكة. ونود أن ننوه إن روح التنوع وريادة الأعمال هي القيم التي نحتفل بها في بنك ستاندرد تشارترد، ونأمل أنه من خلال توفير الدعم والإرشاد في المراحل المبكرة يمكننا مساعدة المرأة على النجاح وأن تصبح رائدة في خلق فرص العمل. ونحن واثقون من أنه من خلال العمل مع شركائنا الاستراتيجيين، سنتمكن من إطلاق العنان لإمكانات كبيرة، من خلال خلق بيئة مواتية لرائدات الأعمال الطموحات".

وقالت أضوى الدخيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلك للأعمال والاستثمار : "تتمتع رائدات الأعمال في المملكة العربية السعودية بالقدرة على إحداث تأثير كبير، وهدفنا من هذا البرنامج هو مساعدتهن على تحقيق رؤيتهن بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الأوسع للبلاد

ورؤية 2030. ونحن متحمسون لإنشاء منصة تمكن هذه الشركات الناشئة من الوصول إلى الموارد والإرشاد لتحقيق طموحاتها وإنشاء البنية التحتية اللازمة للوصول إلى العالمية من خلال شراكتنا مع ستاندرد تشارترد. ونؤمن إيماناً راسخاً بأن مثل هذه المبادرات ستكون المحرك الرئيسي من بعد الله من أجل التغيير بالنسبة لرائدات الأعمال والشركات الناشئة التي تقودها المرأة والاقتصاد السعودي ككل".

الأهلية للمتقدمين

البرنامج حيادي القطاع، مما يمكّن أي شركة ناشئة مقرها في المملكة مدعومة تقنيًا وتقودها المرأة من المشاركة، ولكن يجب أن يكون النشاط التجاري قد أطلق منتجًا قابلاً للتطبيق ليس فقط في مرحلة الفكرة.

جدول أعمال البرنامج

بمجرد استلام جميع الطلبات، سيتم إدراج سبعة إلى عشرة شركات ناشئة في القائمة المختصرة للانضمام إلى البرنامج الذي مدته 8 أسابيع. وخلال البرنامج سيتم تزويد كل شركة ناشئة بفرص للالتقاء وجها لوجه مع فرق فلك والموجهين وخبراء الصناعة خلال ورش العمل أو الفعاليات أو المناقشات الخاصة. وستستفيد الشركات الناشئة من توجيهات رواد الأعمال والتقنيين، فضلا عن المستثمرين المتطورين وذلك بهدف دعم نموها.

في نهاية البرنامج، سيتم تزويد جميع الشركات الناشئة بفرصة تقديم العروض لأكثر من 40 مستثمرا ملائكيا وممثلي رأس المال الاستثماري من خلال فلك أنجلز (شبكة الاستثمار الملائكي الثانية التي تم تأسيسها في المملكة)، سيحصل الفائزون في دفعة هذا العام على تمويل إجمالي يصل إلى 50,000 دولار أمريكي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة k.sa/https://wit.fala

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نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة، مع وجود في 59 من أكثر الأسواق ديناميكية في العالم وخدمة العملاء في 85 أخرى. هدفنا هو دفع التجارة والازدهار من خلال تنوعنا الفريد ، ويتم التعبير عن تراثنا وقيمنا في وعد علامتنا التجارية ، هنا من أجل الخير.