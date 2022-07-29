· نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 28% مقارنةً بالعام السابق

· تحقيق أعلى أرباح تشغيلية نصف سنوية منذ عام 2015

· شهدت كل من الإمارات العربية المتحدة وباكستان وغانا نمواً قوياً في الدخل والأرباح التشغيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدر بنك ستاندرد تشارترد (المجموعة) اليوم نتائجه المالية للنصف الأول من العام، المنتهي في 30 يونيو 2022.

وقد سجل البنك في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2022 دخلاً بقيمة 1.291 مليار دولار أمريكي مع ارباح تشغيلية تصل إلى 581 مليون دولار أمريكي.

أبرز ملامح الأداء في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط:

نمو واسع النطاق عبر الأسواق والقطاعات والمنتجات

ارتفع الدخل بنسبة 8% على أساس سنوي وعلى أساس العملة الثابتة ليصل إلى 1.291 مليار دولار أمريكي

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 28% لتسجل 581 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي وعلى أساس العملة الثابتة

تحسن قوي في نسبة العائد على الأسهم الملموسة (RoTE) ليحقق 13% في المنطقة

الملامح الجغرافية - نمو قوي (مزدوج الرقم) في كل من الدخل والأرباح التشغيلية بالأسواق الرئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة وباكستان وغانا. كما سجلت باكستان أعلى مستوى على الإطلاق في الأرباح التشغيلية نصف السنوية.

وتعليقاً على النتائج، قال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: "كان أداء النصف الأول من العام قوياً، حيث واصلنا تقديم أداء مالي قوي عبر امتياز منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، مدعوماً بالتنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا. هذا الأداء القياسي هو خير دليل على الالتزام والعمل الجاد والمرونة التي أظهرها فريق العمل في البنك."

وأضاف كوشال: "خلال الأشهر الستة الماضية، قمنا بإعادة توجيه الموارد داخل منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى تلك المناطق التي لدينا فيها القدرة على التوسع والنمو لدعم احتياجات عملائنا بشكل أفضل. كما قمنا بتأمين تمويل كبير لمشاريع البنية التحتية الرئيسية، ومبادرات الاستدامة في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى الاستثمارات المتسارعة في قدراتنا المصرفية الرقمية وذلك لضمان استمرار عملائنا في تلقي تجربة شخصية سلسة ومريحة."

واختتم: "سنواصل الابتكار ودعم احتياجات عملائنا المتطورة، مع التركيز على تسريع استراتيجيتنا الرقمية ومبادرات الاستدامة. نحن متحمسون لعدد كبير من الفرص التي توفرها منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وسنواصل الاستثمار في الأسواق الرئيسية في المنطقة والتي تضم المملكة العربية السعودية ومصر، بينما نستكشف حقبة جديدة من الابتكار المالي."

والجدير بالذكر أن بنك ستاندرد تشارترد في أفريقيا والشرق الأوسط قد حصل على الجوائز التالية لعامي 2021 و2022، مما يعزز التقدم القوي للبنك باعتباره من رواد القطاع المالي في المنطقة.

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محلل مالي معتمد (CFA®)

مدير الإدارة، رئيس الاتصال المؤسسي الخارجي

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