دبي: كشف بنك رأس الخيمة النقاب عن بطاقة ائتمانية جديدة تمتاز بالعديد من الفوائد الحصرية لأكثر من مليون مواطن إماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة. توفر البطاقة ميزة تنافسية عبر خصومات ومكافآت ومزايا ذات قيمة مضافة مصممة لتلبية الاحتياجات والاهتمامات الثقافية للمواطنين الإماراتيين.

صُنعت البطاقة من مواد معاد تدويرها، مما يعزز التزام البنك بدمج الاستدامة في استراتيجيته التجارية لتحقيق النمو المالي طويل الأجل، حيث يسعى إلى تحقيق أهداف الحياد المناخي في العمليات المصرفية بحلول عام 2030.

يمكن للمواطنين الإماراتيين الاستفادة من الأسعار المخفضة والمكافآت المحسنة بدون حد، ومزايا مميزة مثل الاستفادة من قيمة سالك ودرب بنسبة 100%، وخصومات حصرية في مختلف المؤسسات، ومجموعة متنوعة من العروض في مجالات الصحة والتعليم والألعاب ونمط الحياة.

تهدف بطاقة "وطني" أيضًا إلى تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية بين الشباب الإماراتيين، فالكثير منهم يعتمد على التكنولوجيا والأدوات الرقمية بانتظام.

قال تيمور المشجري، نائب الرئيس لقطاع الخدمات للإماراتيين في بنك رأس الخيمة: " تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المواطنين الإماراتيين الموهوبين والناجحين الذين صنعوا لأنفسهم اسماً على المستويين المحلي والعالمي. هؤلاء الأفراد يقودون الرؤية الاقتصادية للبلاد ويصوغون مشهدها التجاري. يشرفنا تلبية احتياجاتهم المصرفية وتقديم أقصى درجات المرونة والخصوصية لهم."

وأضاف: "يسعدنا تقديم بطاقة ائتمانية متخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة للمواطنين الإماراتيين. سيتمكن المواطنون الإماراتيون من الاستمتاع بمجموعة من المزايا الحصرية في مجالات البيع بالتجزئة والسفر والتعليم وغير ذلك الكثير. إن إطلاق هذه البطاقة يبرز التزام بنك رأس الخيمة بالشمول المالي ودعم الازدهار الاقتصادي للسكان الإماراتيين."

يضع بنك رأس الخيمة العميل دائماً في قلب التجربة المصرفية. ويلتزم البنك بكونه المستشار الموثوق لعملائه لجميع احتياجاتهم المالية، وبناء شراكات للنجاح المشترك والنمو المتبادل. ولذلك يستمر البنك بمسيرة التحول الرقمي ورقمنة الخدمات وتوفير الدعم المخصص مع التركيز على المرونة المالية والتشغيلية.

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