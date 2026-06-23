دبي، الإمارات العربية المتحدة : بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، أطلق بنك رأس الخيمة الوطني (RAKBANK) باقة "رائدات الأعمال"، وهي باقة متكاملة وفريدة من نوعها، احتفاءً باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في خطوة تؤكد التزامه المستمر بتمكين المرأة في عالم الأعمال.

أكثر من مجرد خدمات مصرفية

أُطلقت الباقة تحت شعار "تمكين المرأة للبدء والنمو والتوسع بثقة"، وتعكس الدور المتنامي لرائدات الأعمال في الاقتصاد الإماراتي، والحاجة إلى حلول تدعمهن في مختلف مراحل رحلتهن الريادية. فبدءاً من إدارة الأعمال اليومية، ومروراً بالحصول على التمويل، وانتهاءً بالوصول إلى الخدمات الأساسية لتشغيل الأعمال، تحتاج الرائدات إلى دعم يتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية. ومن خلال هذه الباقة، يجمع بنك رأس الخيمة الوطني بين أفضل الحلول المصرفية للأعمال، والأدوات العملية لإدارة الشركات، والحماية المالية، والدعم المجتمعي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط العمليات المصرفية وتقليل التعقيدات وتمكين رائدات الأعمال من تنمية أعمالهن بثقة.

عرض لفترة محدودة

وبمناسبة إطلاق الباقة، يمكن لرائدات الأعمال اللواتي يقمن بتفعيل حساباتهن قبل 10 ديسمبر 2026 الاستفادة من باقة رائدات الأعمال مجاناً لمدة 12 شهراً، وذلك وفقاً للشروط والأحكام.

ما الذي تتضمنه الباقة؟

1. أساس مصرفي رقمي متكامل

حساب أعمال بدون حد أدنى للرصيد، متوفر بصيغتيه الإسلامية والتقليدية.

إمكانية التعامل بعملات متعددة تشمل الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.

فتح الحساب رقمياً بغضون 48 ساعة، بما يتيح سرعة أكبر في إطلاق الأعمال والوصول السلس للخدمات المصرفية .

2. أدوات يومية لإدارة الأعمال

خدمات الرواتب المعتمدة عبر نظام حماية الأجور ( WPS ).

). مدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة ( QR ) مدعومة من خلال منصة الدفع الفوري "آني" ( AANI ).

) مدعومة من خلال منصة الدفع الفوري "آني" ( ). وصول مجاني إلى تطبيق سحابي لما يصل إلى أربعة مستخدمين، يتيح إدارة المحاسبة والخدمات المصرفية والرواتب وضريبة القيمة المضافة من منصة واحدة.

3. مزايا مالية وتوفير في التكاليف

أربع تحويلات دولية مجانية شهرياً .

أسعار صرف تفضيلية للدولار الأمريكي .

إعفاء كامل من رسوم الصيانة الشهرية لمدة 12 شهراً دعماً للشركات في مراحلها الأولى .

4. حماية مدمجة بالتعاون مع شركة راك للتأمين (RAKinsurance)

تشمل تغطية التأمين والتكافل الأساسية بما فى ذلك : تغطية تعويضات إصابات العمل (بما في ذلك مسؤولية صاحب العمل) . تغطية المسؤولية العامة بقيمة تصل إلى مليون درهم إماراتي .



5. مجتمع داعم وفرص للتعلم والنمو

إلى جانب الخدمات المصرفية، تمتد الباقة لتشمل بناء القدرات والتفاعل مع مجتمع الأعمال من خلال:

فرص للتعلم وتطوير الأعمال في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والقيادة، والتسعير، وإدارة السيولة والتدفقات النقدية، والتسويق، ونمو الأعمال .

فرص للتواصل وبناء العلاقات المهنية وتبادل المعرفة مع شركاء المنظومة وخبراء القطاع .

خصم بقيمة 1,500 درهم على العضوية السنوية في CrunchMoms ، وهو مجتمع يربط رائدات الأعمال بسيدات ملهمات وخبيرات ومتخصصات، إلى جانب فرص جديدة للتواصل والنمو .

، وهو مجتمع يربط رائدات الأعمال بسيدات ملهمات وخبيرات ومتخصصات، إلى جانب فرص جديدة للتواصل والنمو جلسة مجانية لتقييم الاحتياجات المالية الشخصية لمساعدة رائدات الأعمال على مواءمة أهدافهن المالية الشخصية مع طموحات أعمالهن .



من مؤهل للحصول على هذا العرض؟

صُممت باقة رائدات الأعمال خصيصاً للعميلات الجدد لدى بنك رأس الخيمة الوطني من رائدات الأعمال اللواتي يمارسن أعمالهن بصيغة المؤسسة الفردية أو شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.

كيفية التقديم للعرض

يمكن لرائدات الأعمال المؤَهلات التقديم عبر زيارة موقع البنك من خلال هذا الرابط quickapply.rakbank.ae واختيار حساب راك ستارتر . RAKStarter Account

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيشال شاه، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني: "على مدى 50 عاماً، دعم بنك رأس الخيمة الوطني أكثر من 250 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات، وساعد أصحاب الأعمال على تحويل طموحاتهم إلى إنجازات ملموسة، ونفخر اليوم بخدمة أكثر من 20 ألف شركة تقودها سيدات".

وأضاف: "تؤدي رائدات الأعمال دوراً متزايد الأهمية في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الإماراتي، وتسهم بشكل فاعل في تعزيز أجندة ريادة الأعمال الوطنية. كما أن الوصول إلى منظومة الدعم المناسبة يُحدث فرقاً حقيقياً في تمكينهن من تحقيق كامل إمكاناتهن. ولطالما شكّل فهم احتياجات رواد الأعمال الأساس الذي ننطلق منه في تصميم عروضنا وتطويرها، بما يعزز مكانتنا كالشريك المالي الموثوق والمفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ومن خلال باقة رائدات الأعمال، نجسد مفهوم ’رقمي بلمسة إنسانية‘ عبر الجمع بين الخدمات المصرفية الرقمية السلسة، وشراكة مالية ترتكز على العلاقات، وإتاحة الوصول إلى منظومة متكاملة من الشركاء والخبراء".

لمحة عن بنك رأس الخيمة الوطني

نحن في بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) نؤمن بأن الخدمات المصرفية يجب أن تكون بسيطة، بلمسة إنسانية، ومفيدة. وهذا هو النهج الذي نتبناه كل يوم.

ومنذ تأسيسنا عام 1976، ونحن نرافق الأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات في رحلتهم نحو النجاح، من خلال تزويدهم بالأدوات والدعم والثقة التي يحتاجونها لتحويل طموحاتهم إلى واقع. بدأنا كبنك مجتمعي صغير، وتطورنا لنصبح إحدى أكثر المؤسسات المالية حيوية وابتكاراً في الدولة. وما لم يتغير أبداً هو إيماننا الراسخ بأن الخدمات المصرفية وُجدت لخدمة الإنسان لا العكس.

واليوم، نحن نقود فصلاً جديداً من مسيرتنا يجمع بين الابتكار الرقمي الذكي والتواصل الإنساني الحقيقي نطلق عليه: رقميّ بلمسة إنسانية. نخدم عملاءنا عبر جميع القطاعات من خلال مجموعاتنا الثلاث: الخدمات المصرفية للأفراد (PBG)، والخدمات المصرفية للأعمال (BBG)، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات (WBG). وبصفتنا البنك المفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، نواصل دعم آلاف الشركات لتحقيق النمو والازدهار عبر حلول مصرفية رقمية سلسة ومتكاملة.

كما تضمّ مجموعتنا أيضاً تطبيق سكيبلي، المنصة الرائدة في المنطقة لمدفوعات المدارس، وبروتيغو، منصّة التأمين الرقمية من الجيل الجديد، إلى جانب راك إنشورنس، إحدى أكثر شركات التأمين موثوقية في الدولة؛ لتتكامل جميعها في منظومة شاملة تجعل حياة عملائنا أكثر سهولة وأماناً.

وبدءاً من تمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى إطلاق أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات، مروراً بمساعدنا الرقمي الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، نواصل رسم ملامح مستقبل العمل المصرفي، مع الحفاظ على جوهره الأصيل: الإنسان.

راك بنك — رقمي بلمسةٍ إنسانية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rakbank.ae.

كما يمكن التواصل مع راك بنك عبر منصات التواصل الاجتماعي:

X.com/rakbanklive

Instagram.com/rakbank

tiktok.com/@rakbank

linkedin.com/company/rakbank

نقطة التواصل للصجفيين:

شركة جامبت للعلاقات العامة

سوزانا سعود

نائبة مدير العلاقات العامة

suzana@gambit.ae

-انتهى-

#بياناتشركات