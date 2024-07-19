دبي، الإمارات العربية المتحدة، يسر بنك رأس الخيمة الوطني أن يعلن عن الإصدار الناجح للسندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN) الصادرة بموجب إطار التمويل الاجتماعي الخاص به. ونظراً للطلب العالي للغاية على السندات واهتمام المستثمرين، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 3 أضعاف مما سمح لنا بتكبير حجم الإصدار إلى 600 مليون دولار أمريكي وتشديد التسعير بمقدار 35 نقطة أساس لسندات الخزانة الأمريكية + 135 نقطة أساس. سيكون للسند عائد بنسبة 5.375% مع ربح حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 5.439%.

وقد صرح راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: "يمثل هذا إنجازاً مهماً لبنك رأس الخيمة الوطني ويدعم طموحنا في دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في استراتيجيتنا الأساسية لتحقيق النمو المالي على المدى الطويل. كما يعزز التزامنا بدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال خلق فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمواءمة مع تعهد التمويل المستدام لعام 2030 الصادر عن اتحاد مصارف الإمارات. بصفتنا أحد البنوك الرائدة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME)، فنحن نلعب دوراً حاسماً في دعم نجاح ونمو أكثر من 86,000 من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يعملون كمحفز للاقتصاد من خلال توليد فرص العمل. ويتيح لنا هذا الإصدار مواصلة جهودنا في هذا المجال. "

ويحدد إطار التمويل الاجتماعي الذي أنشأه البنك الأغراض والطريقة التي سيتم بها استخدام الأموال التي يتم جمعها من خلال هذه السندات، بما في ذلك دعم عملاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز توفير الرعاية الصحية داخل المجتمع. تتماشى هذه المبادرة مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأهداف التنمية المستدامة (SDG).

نبذة عن بنك رأس الخيمة الوطني

يُعتَبر «راك بنك»، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى المؤسّسات المالية الرائدة في الإمارات. تأسّس عام 1976، وشهد عمليّة تحوّل كبيرة عام 2001، بحيث حوّل تركيزه من تقديم الخدمات المالية للشركات إلى تقديم هذه الخدمات للأفراد والمؤسّسات الصغيرة. وعلاوةً على تقديم باقة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، زاد في السنوات الأخيرة خدمات التسليف التي يُقدّمها للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية والشركات عموماً. كما يُقدّم البنك الحلول المصرفية الإسلامية، عبر «راك الإسلامي»، في كافة فروعه وعبر الهاتف والقنوات المصرفية الرقمية. يُشار إلى أنّ «راك بنك» شركة مساهمة عامة مقرّها رأس الخيمة ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا