الإمارات العربية المتحدة: عقد بنك رأس الخيمة الوطني اجتماعه السنوي للجمعية العمومية اليوم حضورياً وعن طريق المشاركة الإلكترونية، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 22.5% (بواقع 22.5 فلس للسهم الواحد) من رأس المال المدفوع للبنك، حيث بلغت قيمتها 377 مليون درهم إماراتي، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، حيث سيؤدي توزيع الأرباح إلى دفع حوالي 49.7% من صافي أرباح المجموعة.

وافق المساهمون المشاركون على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك الميزانية العمومية الموحّدة للبنك، وبيانات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. إضافة إلى ذلك، وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد ستيفن روبرت مونغان عضواً في مجلس إدارة البنك.

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حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. إضافة إلى تقديمه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، رفع البنك حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات خلال السنوات الأخيرة. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر قسم "الخدمات المصرفية الإسلامية"، من خلال فروعه الـ 27 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الخدمات المصرفية الرقمية. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية". ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على "تويتر" و"فيسبوك" من خلال twitter.com/rakbankliveوfacebook.com/rakbank.

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